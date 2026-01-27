«Она его ярая фанатка»: Близкий друг Григория Лепса и Авроры Кибы раскрыл правду о расставании звезд
Накануне стало известно о расставании Григория Лепса с 19‑летней Авророй Кибой. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.
Однако публика восприняла новость скептически. Сомнения разделили и некоторые общие знакомые пары. В разговоре с KP.ru источник из звезд отметил, что со стороны они не выглядели как влюблённые.
«Они больше напоминали известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой‑то культ Лепса. Она его ярая фанатка», — сказал собеседник издания.Сама Киба в личном блоге написала, что в их общей истории было «много доброго, тёплого и хорошего», а завершить её они решили с благодарностью и взаимоуважением. По словам Авроры, решение было «сложным, взвешенным, совместным и очень взрослым». В комментариях пользователи предположили, что роман мог быть постановкой или взаимовыгодной договорённостью.