«Она его ярая фанатка»: Близкий друг Григория Лепса и Авроры Кибы раскрыл правду о расставании звезд

27 января 2026, 12:14

Близкий друг Лепса и Кибы раскрыл правду о расставании звезд

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Накануне стало известно о расставании Григория Лепса с 19‑летней Авророй Кибой. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.





Однако публика восприняла новость скептически. Сомнения разделили и некоторые общие знакомые пары. В разговоре с KP.ru источник из звезд отметил, что со стороны они не выглядели как влюблённые.





«Они больше напоминали известного артиста и его преданную поклонницу. У Авроры реально какой‑то культ Лепса. Она его ярая фанатка», — сказал собеседник издания.