Бурак Озчивит (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Бурак Озчивит — один из самых узнаваемых турецких актеров современности, чье имя давно вышло за пределы национального кинематографа. Зрителям он известен по ролям в сериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и исторической саге «Основание: Осман», из которой летом 2025 он ушел. Кроме того, ранее актер оказался в центре судебного разбирательства и его приговорили к штрафу. 24 декабря Бураку Озчивиту исполняется 41 год. Подробнее о причинах конфликта, карьере и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бурака Озчивита: детство и семья Образование и начало модельной карьеры Первые роли Бурака Озчивита в кино и сериалах Озчивит в сериале «Великолепный век»: всенародная популярность «Королек — птичка певчая» и мировая известность «Черная любовь»: успех и закулисные конфликты «Основание: Осман» и новый этап карьеры Бурака Озчивита Международные поездки и визиты Озчивита в Россию Судебный скандал и штраф Личная жизнь Бурака Озчивита Бурак Озчивит сегодня: уход из «Основания: Осман»

Биография Бурака Озчивита: детство и семья

Образование и начало модельной карьеры

Бурак Озчивит (фото: Instagram* / burakozcivit)

Первые роли Бурака Озчивита в кино и сериалах

Озчивит в сериале «Великолепный век»: всенародная популярность

«Королек — птичка певчая» и мировая известность

«Черная любовь»: успех и закулисные конфликты

Бурак Озчивит (фото: Instagram* / burakozcivit)

«Основание: Осман» и новый этап карьеры Бурака Озчивита

Международные поездки и визиты Озчивита в Россию

«Я всегда очень рад прилететь в Россию, меня всегда ждет невероятно теплый прием. Так было всегда, я же долгие годы работал моделью и часто бывал в России — в Москве и Петербурге. Россия для меня — это величайшая культура, невероятно вкусная кухня, непохожие друг на друга города и одинаково замечательные люди», — делился Озчивит.

Бурак Озчивит (фото: Instagram* / burakozcivit)

Судебный скандал и штраф

Личная жизнь Бурака Озчивита

«Мы сообщили, что расстались мирно, и между нами нет никаких взаимных претензий. Мы до сих пор общаемся с Бураком», — рассказывала Чаппой.

Бурак Озчивит с семьей (фото: Instagram* / burakozcivit)

Бурак Озчивит сегодня: уход из «Основания: Осман»