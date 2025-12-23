Слухи об изменах и тюремное заключение: как живет звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит и почему он ушел из сериала «Основание: Осман»?
Бурак Озчивит — один из самых узнаваемых турецких актеров современности, чье имя давно вышло за пределы национального кинематографа. Зрителям он известен по ролям в сериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и исторической саге «Основание: Осман», из которой летом 2025 он ушел. Кроме того, ранее актер оказался в центре судебного разбирательства и его приговорили к штрафу. 24 декабря Бураку Озчивиту исполняется 41 год. Подробнее о причинах конфликта, карьере и личной жизни артиста — в материале «Радио 1».
Биография Бурака Озчивита: детство и семьяБудущий актер родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле. Его отец занимался собственным ресторанным бизнесом и из-за постоянных командировок редко бывал дома. Мать посвятила себя семье, занимаясь хозяйством и воспитанием детей — Бурака и его старшей сестры.
В ранние годы будущий актер проводил много времени у телевизора, с увлечением смотрел мультфильмы и мог часами не отходить от экрана. Особенно его привлекали истории о супергероях — в детстве он всерьез заявлял, что мечтает вырасти и стать Бэтменом. С возрастом интересы изменились: Бурак стал чаще проводить время с друзьями, играл в футбол и начал заниматься в тренажерном зале.
Образование и начало модельной карьерыПосле окончания школы Озчивит поступил в Университет Мармара в Стамбуле, выбрав факультет кино, изобразительного искусства и фотографии. Параллельно с учебой он начал работать моделью. При росте 184 см Бурак быстро стал заметной фигурой в индустрии и вплоть до 2006 года входил в число самых востребованных мужчин-моделей Турции.
Он неоднократно участвовал в конкурсе «Лучшая модель Турции», а в 2003 году одержал победу. Спустя два года Озчивит занял второе место на международном конкурсе «Лучшая модель мира».
Решение попробовать себя в модельном бизнесе во многом было связано с отцом. Увидев по телевизору модный показ, тот сказал, что гордился бы сыном, если бы он добился успеха в этой сфере. Однако сам Бурак еще со школьных лет мечтал о кино, и модельная карьера стала для него лишь трамплином.
Первые роли Бурака Озчивита в кино и сериалахДебют Озчивита в кино состоялся в 2006 году. Он получил небольшую роль в подростковом триллере «Минус 18», где сыграл комиссара полиции Мурата, расследующего серию жестоких преступлений. Его партнершей по съемочной площадке стала Тугба Караджа — победительница конкурса «Мисс Турция — 2003».
Уже в 2007 году актеру доверили главную роль в ироничной мелодраме «Муж по принуждению». В последующие годы он активно снимался в проектах разных жанров, постепенно нарабатывая актерский опыт и узнаваемость.
Озчивит в сериале «Великолепный век»: всенародная популярностьНастоящим прорывом в карьере Бурака Озчивита стал историко-биографический сериал «Великолепный век». В проекте он воплотил образ османского военачальника Малкочоглу Бали-бея — харизматичного и преданного соратника султана Сулеймана Великолепного.
Персонаж мгновенно стал любимцем публики. Ради роли Озчивит отрастил усы, которые настолько органично дополнили образ, что задали модный тренд по всей Турции. В определенный момент создатели сериала планировали вывести героя из сюжета, отправив его на службу вдали от дворца. Однако зрительницы массово потребовали возвращения Бали-бея, и сценаристы были вынуждены пересмотреть свои планы.
«Королек — птичка певчая» и мировая известностьСледующей знаковой работой стала новая экранизация романа Решада Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». В этом проекте Озчивит сыграл Кямрана — возлюбленного главной героини Фериде.
Изначально женскую роль должна была исполнить Мерве Болугур, известная по роли Нурбану-султан в «Великолепном веке». Однако актриса внезапно покинула проект, и на ее место утвердили Фахрие Эвджен. Позже Озчивит рассказывал в интервью, что был знаком с романом еще со школьных лет, поэтому с радостью согласился принять участие в съемках. Именно этот сериал сделал Бурака звездой международного масштаба.
«Черная любовь»: успех и закулисные конфликтыВ 2015 году Озчивит получил главную роль в сериале «Черная любовь», который принес ему еще большую популярность, в том числе в России. Его герой Кемаль проходит путь от шахтера до успешного профессионала, а центральной линией сюжета становится трагическая любовная история.
Экранную возлюбленную актера сыграла Неслихан Атагюль. Несмотря на убедительную химию в кадре, за пределами съемочной площадки отношения между артистами были напряженными. Конфликт начался из-за ревности жениха актрисы, которого возмутил поцелуй в кадре. Ситуация не была улажена, и часть сцен снималась по отдельности с последующим монтажом.
В январе 2016 года фильмография актера пополнилась семейной картиной «Мой брат». В фильме Озчивит сыграл спокойного и рассудительного музыканта Хакана — полную противоположность своего брата Озана, популярного исполнителя, привыкшего к вниманию публики. Контраст характеров стал источником множества комичных ситуаций. В 2017 году вышло продолжение картины.
«Основание: Осман» и новый этап карьеры Бурака Озчивита2019 год стал для Бурака Озчивита знаковым. Исторический сериал «Основание: Осман», в котором он исполнил главную роль, занял лидирующие позиции в рейтингах, обойдя популярные криминальные драмы. Образ Османа Гази закрепил за актером статус одного из ключевых лиц турецкого телевидения.
Для роли Озчивит изменил внешний облик: отрастил длинные волосы, а его фирменные усы стали еще более заметными. Успех сериала оказался настолько масштабным, что продюсер Мехмет Боздаг практически сразу задумался о продолжении.
Международные поездки и визиты Озчивита в РоссиюСъемки сериала продолжились в 2021 году. В рамках проекта Озчивит вместе с другими членами съемочной группы посетил Чечню, где побывал на официальном приеме у главы республики Рамзана Кадырова. В 2022 году актер продолжил активную карьеру и летом приехал в Москву для презентации трека «Черная любовь» исполнителей Эльмана и Моны. Он прогулялся по Красной площади, выучил несколько русских слов и провел автограф-сессию, которая закончилась давкой и досрочным уходом артиста из зала.
«Я всегда очень рад прилететь в Россию, меня всегда ждет невероятно теплый прием. Так было всегда, я же долгие годы работал моделью и часто бывал в России — в Москве и Петербурге. Россия для меня — это величайшая культура, невероятно вкусная кухня, непохожие друг на друга города и одинаково замечательные люди», — делился Озчивит.Позже он побывал в Казахстане и Туркменистане, участвовал в кинофестивале «Рассвет Аркадага», а в 2024 году вновь приехал в Россию, став гостем киноконцертов «Музыка турецких сериалов». Тогда же стало известно о его участии в фильме «Елки 11» и скетчкоме «Я к тебе надолго».
Судебный скандал и штрафВ 2021 году Озчивит оказался в центре громкого скандала. Коллеги по сериалу «Основание: Осман» подали коллективную жалобу, обвинив актера в оскорблениях и неподобающем поведении на съемочной площадке. Дело передали в суд, актеру грозило до четырех лет лишения свободы.
Сам Озчивит отверг обвинения, заявив, что конфликт был спровоцирован нарушением техники безопасности после его падения с лошади. Кроме того, он подчеркнул, что у него хорошие отношения с коллегами. Суд ограничился штрафом в размере 3 тыс. лир, который актеру в итоге не пришлось выплачивать, так как правонарушение было первым.
Личная жизнь Бурака ОзчивитаВо время съемок «Королька — птички певчей» Озчивит познакомился с Фахрие Эвджен. На тот момент Эвджен также находилась на пике популярности: актрисе регулярно поступали новые предложения о работе, а ее график был расписан на месяцы вперед.
Роман между Бураком и Фахрие начался не во время съемок «Королька — птички певчей». Их отношения завязались значительно позже — спустя несколько лет, когда актеры вновь пересеклись на съемках мелодрамы «Любовь похожа на тебя». Однако в тот период у актера уже была другая невеста. Он состоял в отношениях с Джейлан Чаппой, с которой расстался в тот момент, когда в его жизни появилась Фахрие.
История любовного треугольника мгновенно привлекла внимание прессы и стала предметом активного обсуждения в СМИ. В адрес Озчивита обрушилась волна критики — его обвиняли в неверности и неуважительном отношении к бывшей возлюбленной. При этом сама Джейлан Чаппа неоднократно опровергала слухи о конфликтах, подчеркивая в интервью, что Бурак всегда проявлял к ней доброту и уважение.
«Мы сообщили, что расстались мирно, и между нами нет никаких взаимных претензий. Мы до сих пор общаемся с Бураком», — рассказывала Чаппой.В 2017 году Бурак и Фахрие поженились, в браке у них родились двое сыновей. Однако журналисты часто писали об изменах мужчины. В разное время Бураку Озчивиту приписывали романы с моделями, актрисами и даже с российской телеведущей Викторией Боней. Подобные публикации основывались на домыслах и не сопровождались какими-либо доказательствами.