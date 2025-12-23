В скандале с «Рублёвской свингер-тусовкой» Товстик, а не Гордон, слил компромат
Появились новые подробности скандала вокруг «Рублёвской свингер-тусовки». Как сообщает «Блокнот», компромат на Елену Товстик могла раскрыть не Екатерина Гордон, как утверждалось ранее, а сам бизнесмен Роман Товстик.
В распоряжении журналистов оказался личный разговор миллиардера с подругой жены, триатлонисткой Марией-Эстер Трубицыной. В нём Роман якобы убеждает любовницу Елены публично рассказать об их романе, чтобы «не светиться» самому. Похоже, интрига вокруг Гордон также могла быть частью его действий.
Мария-Эстер снялась в ток-шоу Андрея Малахова и подписала трёхмесячный договор о неразглашении, однако выпуск так и не вышел в эфир. Почти сразу после этого в СМИ появилась информация о псевдо-романе Гордон с Романом, которая вскоре была опровергнута. В издании предположили, что действия Гордон спровоцировали скоординированную реакцию участников закрытой тусовки.
Читайте также: