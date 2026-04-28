Откровенное признание на шоу «Звёзды в джунглях», громкий развод и путь к славе: как живёт восходящая звезда российского кинематографа Ася Резник?
29 апреля звезда «Непослушной», «Вечерней школы», «Капельника» и других кинокартин, актриса Ася Резник, отмечает день рождения — ей исполняется 28 лет. Встречает его она уже в статусе одной из самых обсуждаемых молодых звёзд. Её карьера стремительно набрала обороты, но личная жизнь оказалась не менее драматичной: красивый союз с режиссёром превратился в болезненный развод, о котором заговорила вся страна. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девочка из Благовещенска, которая выбрала сценуАся Резник (настоящее имя — Анастасия) родилась 29 апреля 1998 года в Благовещенске. Её путь в профессию нельзя назвать классическим: вместо театрального института — КВН, вместо академической школы — сцена юмора и живые выступления.
Именно КВН стал для неё настоящим трамплином. Выступая за команду «Станция Динамо» во время учебы в РЭУ имени Плеханова, она научилась работать с аудиторией, писать шутки и держаться на сцене — навыки, которые позже помогли ей в кино.
Позже Резник прошла обучение в Школе драмы Германа Сидакова, но её актерская биография все равно осталась нестандартной — без «классического» диплома, зато с яркой индивидуальностью и харизмой.
От эпизодов к громким ролямВ кино Резник пришла сравнительно недавно — её дебют состоялся в 2021 году, но уже через год она получила главную роль в сериале «Капельник». Именно этот проект стал поворотным: актриса не просто закрепилась в индустрии, но и заявила о себе как о новой драматической героине.
Следующий шаг — фильм «Непослушная», где она сыграла в откровенной мелодраме вместе с Александром Петровым. Картина вызвала широкий резонанс и окончательно закрепила за Резник статус актрисы, готовой к смелым ролям.
Позже она попробовала себя и как автор — вместе с мужем создала проект «На работу», где выступила не только актрисой, но и соавтором идеи.
Любовь как творческий союзИстория отношений Аси Резник и Ильи Аксёнова долго казалась идеальной. Они познакомились благодаря КВН, а позже начали работать вместе в кино. Их союз строился не только на чувствах, но и на совместном творчестве: сериал «Капельник» стал их первой крупной работой, затем последовали новые проекты, где они выступали как команда.
В 2022 году пара узаконила отношения: сначала скромная регистрация в Санкт-Петербурге, затем большое торжество в Москве. Со стороны это выглядело как идеальный баланс — любовь и работа, поддержка и развитие. Именно поэтому новость о расставании оказалась особенно неожиданной.
Развод, о котором узнали на всю странуО личной драме Ася Резник рассказала не в интервью, а прямо в эфире реалити-шоу «Звезды в джунглях». Проиграв испытание, она не смогла сдержать эмоций и призналась: брак с Ильёй Аксёновым разрушен.
По словам актрисы, развод стал для неё тяжёлым ударом: она выходила замуж по любви, инициатором расставания была не она, а кризис в отношениях оказался непреодолимым.
Позже появились и более болезненные детали — Резник намекнула на измену со стороны мужа. Особенно сильно ситуацию усугубило ощущение предательства. В своих откровениях актриса говорила, что столкнулась с тем, что «выбрали не её» — фраза, которая мгновенно разошлась по медиа и стала символом её личной драмы.
Жизнь после: новая главаНесмотря на тяжёлое расставание, Ася Резник продолжает карьеру и постепенно возвращается к работе. Само участие в реалити-шоу, по её словам, стало способом пережить сложный период и переключиться.
История Аси Резник — это не только про успех, но и про уязвимость. Быстрый взлёт, громкие роли, красивая любовь и болезненное расставание — всё это произошло за считанные годы. И, кажется, именно сейчас начинается самый интересный этап ее жизни — уже без оглядки на прошлое, но с опытом, который невозможно сыграть, зато можно прожить.