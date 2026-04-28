Музыкальный критик Сергей Соседов назвал достойную смену звёздным династиям

28 апреля 2026, 15:25

Соседов рассказал, кто из детей и внуков звёзд заслуживает блистать на экранах

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал достойных наследников российских знаменитостей, которые, по его мнению, заслуживают права блистать на экранах.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что талантливых продолжателей известных династий не так мало.

«Я считаю, что Стас Пьеха является достойным наследником своей династии знаменитых певцов. Он смог состояться как звезда, как певец. Ему даже не понадобилось покровительство его знаменитой бабушки. Он сам по себе очень талантливый человек, с хорошим тембром, музыкальным стилем», — заявил эксперт.

«Не вижу причин его не считать хорошим артистом только из-за его бабушки. Мне очень импонирует Никита», — добавил Соседов.