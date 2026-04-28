Дочь Мерил Стрип Мэми Гаммер развелась со вторым мужем
42-летняя актриса Мэми Гаммер, дочь легендарной Мерил Стрип, официально завершила брак со своим вторым супругом — сценаристом и продюсером Мехар Сетхи. Об этом сообщает TMZ.
Заявление на развод она подала ещё в феврале 2025 года, указав стандартную причину — «непримиримые разногласия». Однако фактическое расставание произошло значительно раньше: супруги перестали жить вместе ещё весной 2023 года. Таким образом, решение о разводе стало формальным завершением отношений, которые уже некоторое время находились в стадии паузы.
Несмотря на расставание, бывшие супруги смогли сохранить конструктивный диалог и избежать публичных конфликтов. У пары двое общих детей — семилетний сын Питер и четырёхлетняя дочь Мэри. Мэми Гаммер и Мехар Сетхи договорились о совместной юридической и физической опеке, что позволит им и дальше участвовать в воспитании детей на равных.
Подробности финансовых договорённостей, включая раздел имущества и возможные алименты, не разглашаются. Тем не менее известно, что стороны пришли к взаимному соглашению по всем ключевым вопросам, что позволило завершить бракоразводный процесс спокойно и без лишнего внимания со стороны публики.
