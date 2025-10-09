«Слюни и сопли подтирала мужу»: Ивлев на пороге развода со второй супругой. Что известно о причинах и его изменах в прошлом браке
«Мы больше не вместе» — так Валерия Куденкова, молодая жена известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева, сообщила о завершении их четырехлетнего брака. Когда-то внимание общественности привлекала значительная разница в возрасте супругов, а теперь их расставание стало настоящим шоком для многих. Что могло стать причиной? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Разрыв мечтыСтраницы соцсетей заполнили десятки сообщений о неожиданном событии в личной жизни знаменитого российского шеф-повара и ведущего телепроекта «Адская кухня» Константина Ивлева. Его вторая супруга Валерия Куденкова объявила о расторжении брака, просуществовавшего менее пяти лет. Эта новость вызвала широкий резонанс среди публики, поскольку сразу вспомнилось первое громкое заявление жены Ивлева, Марии Макеевой, которая открыто рассказала о многолетних супружеских изменах своего мужа и обвиняла его в манипуляциях и эмоциональном насилии.
Сквозь годы славыКонстантин Ивлев вступил в свой первый брак еще задолго до телевизионной популярности. Прежнюю жену звали Мария Макеева, знакомство произошло задолго до начала его успешной карьеры. Пара прожила совместно почти четверть века и успела воспитать двоих общих детей. Их семейные отношения долгое время казались образцом спокойствия и стабильности, пока в марте 2020 года внезапно не грянул громкий скандал. Макеева выступила в прессе с откровенным рассказом о многочисленных изменах супруга и претензиях к нему, включая обвинения в попытке лишить ее родительских прав.
«Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?», — высказывалась первая жена Ивлева.
Это событие породило массу слухов и вызвало широкий отклик среди фанатов проекта «Адская кухня». Люди начали задумываться над поведением любимого героя экрана, чья публичная грубость к коллегам в кадре неожиданно перекинулась на личную жизнь. Сам Константин признал охлаждение чувств, однако признался, что решение было непростым, особенно учитывая долгие совместные годы семейной жизни.
Свежесть романаПосле развода с Марией в жизни ресторана и шоумена появился новый этап — любовь с молоденькой студенткой Валерией Куденковой. Девушка была значительно моложе Константина. Это обстоятельство вызвало много вопросов и спекуляций относительно искренности чувств обеих сторон. Однако вскоре роман перерос в нечто большее: осенью 2020 года состоялась помолвка, а спустя короткое время пара связала себя узами законного брака.
«Думая, как лишний раз подарить цветы, подарок, я решил, а почему бы не подарить в том числе и кольцо», — рассказывал ресторатор.
Как позже выяснилось, церемония прошла весьма оригинально — 14 февраля 2021 года молодожены отпраздновали свое торжество в Краснодаре по казачьим традициям.
Однако мирная идиллия длилась недолго. Уже весной следующего года появилась дочь Ника, но ни рождение ребёнка, ни публичные признания счастья и гармонии в паре не смогли предотвратить последующего развития событий. В июле 2025 года поступило официальное сообщение о прекращении брачных обязательств.
«Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду», — отметила девушка.
В ее блоге это чуть ли не первая за длительное время публикация о личной жизни, как и в соцсетях Ивлева.