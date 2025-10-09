Андрей Аршавин попросил суд снизить алименты на детей от Барановской в два раза

09 октября 2025, 13:23

Андрей Аршавин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с просьбой уменьшить размер алиментов на детей от телеведущей Юлии Барановской. По текущему иску футболист выплачивает более половины своего дохода на содержание несовершеннолетних, что он считает чрезмерным.