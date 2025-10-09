Андрей Аршавин попросил суд снизить алименты на детей от Барановской в два раза
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с просьбой уменьшить размер алиментов на детей от телеведущей Юлии Барановской. По текущему иску футболист выплачивает более половины своего дохода на содержание несовершеннолетних, что он считает чрезмерным.
Как сообщает Telegram-канал Baza, на протяжении последних 12 лет Аршавин по решению суда перечислял Юлии Барановской четверть своих доходов на содержание троих детей. Сейчас он хочет изменить порядок выплат и с апреля 2026 года платить лишь шестую часть дохода — исключительно на содержание младшего сына Арсения. Старшему сыну уже 19 лет, а дочь достигнет совершеннолетия через год.
Юлия Барановская ранее дважды шла на уступки бывшему возлюбленному. По словам адвоката телеведущей Владислава Подшибякина, в 2013 году суд в Санкт-Петербурге обязал Аршавина выплатить около 1,5 миллиона евро задолженности по алиментам за 10 месяцев. Тогда Юлия заключила с ним мировое соглашение и отказалась от крупной выплаты при условии регулярных выплат в размере половины доходов. В 2020 году Аршавин смог снизить алименты до четверти дохода, а теперь снова пытается пересмотреть сумму.
Кроме детей от Юлии Барановской, у Андрея Аршавина есть две дочери от других женщин. От бывшей жены Алисы Кузьминой у футболиста осталась восьмилетняя дочь, на содержание которой он также выплачивает алименты. Сейчас Аршавин живёт с новой возлюбленной Анной, у них недавно родился ребёнок.
Читайте также: