Сменил фамилию, изменял жёнам и отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова. Как живут его дочери-актрисы?
Народный артист РСФСР Андрей Миронов обладал редким талантом актёра. В его игре соединялись гротеск и лирика, скрытая ирония и темперамент, он был разным каждую секунду и на сцене, и в кино, постоянно находясь в поиске, он всё время что-то придумывал, фантазировал. Созданные им образы часто отличались многоплановостью. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1»
Биография Андрей Миронова: жизнь и творчествоСреди актёров своего поколения Андрей Миронов отличался поразительным оптимизмом и жизнелюбием. Он, как никто другой, умел передавать ощущение счастья зрителям. Миронова считают также интеллектуальным актёром. В работе над ролью артист пытался постичь мироощущение персонажа, понять его способ мышления. В результате у Андрея Александровича всегда получался очень точный и неповторимый портрет личности.
В каждом спектакле, на каждом концерте, репетиции, в каждой киноработе Андрей Миронов выкладывался до конца, без остатка, целиком отдаваясь искусству.
Скрывал настоящую фамилию
Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве в семье эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Менакера.
Сначала актёр носил еврейскую фамилию отца, но с конца 1940-х в СССР развернулась кампания по борьбе с космополитизмом, имевшая антисемитский характер. В связи с этим родители решили поменять фамилию ребёнка на фамилию матери.
Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов)
Мальчика рано стали приобщать к сценической карьере. В 1952 году он пробовался в массовку картины «Садко». Однако Андрей Александрович был отсеян режиссёром Александром Птушко: он рассердился, увидев самовольно надетую мальчиком под сценический костюм рубашку — Миронов не решился надеть хламиду из дерюги прямо на голое тело.
В седьмом классе он начал играть в школьных спектаклях, в девятом записался в театральную студию, а в 1958 году, после школы, поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Карьера Андрея МироноваАндрей Миронов дебютировал в фильме «А если это любовь?». В 1963 году, с выходом комедии «Три плюс два», к актёру приходит слава. А дальше последовали его знаменитые роли в картинах «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Соломенная шляпка», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мой друг Иван Лапшин».
Если говорить о театральных работах Андрея Александровича, то это прежде всего его Фигаро в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро», образ Лопахина в «Вишнёвом саде», роль Клаверова в спектакле «Тени» по пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина, роль Жданова в «Доходном месте», образ Велосипедкина в спектакле «Баня», роли Хлестакова в «Ревизоре» и Чацкого в спектакле «Горе от ума». Кроме этого, Миронов сыграл Мекхита в «Трёхгрошовой опере» и Василькова в «Бешеных деньгах».
Личная жизнь Андрея Миронова
Первой любовью Андрея Миронова была девушка по имени Галина, дочь драматурга Ивана Дыховичного. Артист ещё учился в школе.
«Проблема оказалась в характере Андрея, — рассказывал одноклассник Миронова Лев Маковский, — Он уже тогда демонстрировал, что актёрская профессия для него на первом месте. Но разошлись они, уже когда Андрей был на первом курсе, потому что он приударил за своей однокурсницей в Щукинском училище. Потом Андрей пытался помириться. Но Галя не простила».В институте Миронов менял девушек как перчатки. Однокурсница Валентина Шарыкина вспоминала:
«Он в этом вопросе был мотыльком: сегодня один цветочек, завтра другой, послезавтра третий».Первые серьёзные отношения возникли у Андрея Александровича с актрисой Татьяной Егоровой. Пара думала пожениться, в 1968 году они даже подали заявление в загс, но у отца актёра случился инфаркт. Торжество сорвалось, а дальнейшие отношения показали свою нестабильность. Тем не менее Егорова писала, что периодически сходилась с Мироновым и пережила выкидыш.
Екатерина Градова в роли Кэтрин Кин в многосерийном фильме в «Семнадцать мгновений весны» (Фото: РИА Новости)
В мае 1971 года Андрей Александрович всё-таки женился — его избранницей стала исполнившая роли радистки Кэтрин Кин в «Семнадцати мгновениях весны» актриса Екатерина Градова.
«Андрей был очень консервативен в браке. Он не разрешал мне делать макияж, не любил в моих руках бокал вина или сигарету, говорил, что я должна быть «прекрасна, как утро», а мои пальцы максимум чем должны пахнуть — это ягодами и духами. Не было хотя бы дня, чтобы он не позвонил домой три-четыре раза», — рассказывала Градова.При этом сам Миронов отнюдь не был примерным семьянином. В 1976 году, когда дочери Маше было три года, брак распался: Екатерина поймала мужа на измене:
«Он просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум», — говорила Екатерина Георгиевна.Уже в следующем году Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной, известной по фильму «Гусарская баллада». В браке с Андреем Александровичем Ларисе Ивановне пришлось принципиально изменить свой образ жизни:
«Я всю жизнь рано привыкла ложиться спать. А Андрей не мог жить без компаний. У нас дверь не закрывалась. Я не пила до этого времени вообще и пить не умела. Выпивала хоть немножко, у меня начиналось отравление: температура до сорока градусов. Я лежала, страдала, плакала, а он говорил: "Ты, Лариска, просто сумасшедшая. Пить надо уметь"», — вспоминала Голубкина.
Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Сергей Лидов)
Продолжались и измены Миронова. В основном он заводил романы с актрисами из театра, где он работал. Одна из любовниц актёра Людмила Гаврилова говорила:
«Знала ли Лариса Голубкина о наших отношениях? Думаю, знала, и не только о них. Но Лариса — мудрая женщина. По ее лицу можно было прочитать: вы ещё в поисках, а я уже нашла».
Судьба дочек актераМария Миронова сегодня — одна из ведущих актрис российского кино и театра «Ленком». Она активно снимается и занимается благотворительностью. У нее двое сыновей: старший, Андрей Удалов, успешно продолжает актерскую династию в Театре имени Вахтангова, а младший, Федор, еще совсем маленький.
Мария Голубкина также построила успешную карьеру на экране и радио. Она воспитывает двоих детей от брака с Николаем Фоменко — Анастасию и Ивана.
Внезапная кончина Андрея Миронова14 августа 1987 года во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Риге (труппа гастролировала), не доиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание. Его отнесли за кулисы и вызвали скорую помощь.
«Шура, голова болит…», — только и успел сказать актёр стоявшему рядом Александру Ширвиндту.Миронова доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы, где врачи диагностировали обширное кровоизлияние в мозг.
«Я вез его по коридору больницы. Он лежал такой спокойный, молодой, красивый, в чёрном костюме Фигаро, а вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии…» — вспоминал Ширвиндт.
Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)
В течение двух дней проводились мероприятия по поддержке дыхания и сердцебиения артиста. Андрей Миронов умер, не приходя в сознание, утром 16 августа 1987 года, актёру было 46 лет. Похоронили Андрея Александровича в Москве, на Ваганьковском кладбище.