Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Лев Иванов)

Народный артист РСФСР Андрей Миронов обладал редким талантом актёра. В его игре соединялись гротеск и лирика, скрытая ирония и темперамент, он был разным каждую секунду и на сцене, и в кино, постоянно находясь в поиске, он всё время что-то придумывал, фантазировал. Созданные им образы часто отличались многоплановостью. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1»





Содержание Биография Андрей Миронова: жизнь и творчество Карьера Андрея Миронова Личная жизнь Андрея Миронова Судьба дочек актера Внезапная кончина Андрея Миронова

Биография Андрей Миронова: жизнь и творчество

Скрывал настоящую фамилию

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов)

Карьера Андрея Миронова

Личная жизнь Андрея Миронова

«Проблема оказалась в характере Андрея, — рассказывал одноклассник Миронова Лев Маковский, — Он уже тогда демонстрировал, что актёрская профессия для него на первом месте. Но разошлись они, уже когда Андрей был на первом курсе, потому что он приударил за своей однокурсницей в Щукинском училище. Потом Андрей пытался помириться. Но Галя не простила».

«Он в этом вопросе был мотыльком: сегодня один цветочек, завтра другой, послезавтра третий».

Екатерина Градова в роли Кэтрин Кин в многосерийном фильме в «Семнадцать мгновений весны» (Фото: РИА Новости)

«Андрей был очень консервативен в браке. Он не разрешал мне делать макияж, не любил в моих руках бокал вина или сигарету, говорил, что я должна быть «прекрасна, как утро», а мои пальцы максимум чем должны пахнуть — это ягодами и духами. Не было хотя бы дня, чтобы он не позвонил домой три-четыре раза», — рассказывала Градова.

«Он просил простить и подождать, но мной тогда руководила гордость, а не разум», — говорила Екатерина Георгиевна.

«Я всю жизнь рано привыкла ложиться спать. А Андрей не мог жить без компаний. У нас дверь не закрывалась. Я не пила до этого времени вообще и пить не умела. Выпивала хоть немножко, у меня начиналось отравление: температура до сорока градусов. Я лежала, страдала, плакала, а он говорил: "Ты, Лариска, просто сумасшедшая. Пить надо уметь"», — вспоминала Голубкина.

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Сергей Лидов)

«Знала ли Лариса Голубкина о наших отношениях? Думаю, знала, и не только о них. Но Лариса — мудрая женщина. По ее лицу можно было прочитать: вы ещё в поисках, а я уже нашла».

Судьба дочек актера

Внезапная кончина Андрея Миронова

«Шура, голова болит…», — только и успел сказать актёр стоявшему рядом Александру Ширвиндту.

«Я вез его по коридору больницы. Он лежал такой спокойный, молодой, красивый, в чёрном костюме Фигаро, а вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии…» — вспоминал Ширвиндт.

Андрей Миронов (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)

