«Потеря близкого»: Стало известно о расторжении брака в семье Кончаловских

06 марта 2026, 11:03

Актриса Мария Михалкова-Кончаловская сообщила о разводе с мужем

Мария Михалкова-Кончаловская и Никита Кузьмин (Фото: Instagram* @welcometomaria)

Дочь режиссёра Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская сообщила в личном блоге о расторжении брака.





Мария рассказала, что развод с мужем Никитой Кузьминым произошёл по обоюдному согласию сторон. О событии, которое случилось девять месяцев назад, Михалкова-Кончаловская рассказала только сейчас.

«У нас просто были проблемы с документами, поэтому я говорю об этом только сейчас. У меня был замечательный муж, очень ему благодарна, я рада, что была за ним замужем. Всё к лучшему. Вообще, развод — это дико неприятно. Очень это сложно, проживается, буквально, как потеря близкого человека, даже если вы приняли обоюдное решение развестись, как мы. У меня был классный муж», — поделилась актриса.