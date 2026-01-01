Участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, слухи о романе с Табаковым и случайная карьера в кино: как живёт звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская?
Анастасия Красовская – российская актриса, наибольшую популярность получившая благодаря ролям в сериалах «Трудные подростки» и «Слово пацана». 2 января она отметит 27-летие. Правда ли, что у неё были романы с Павлом Табаковым и Леоном Кемстачем, как она случайно оказалась на съёмках, изменивших её жизнь, и почему она страдает от синдрома самозванца – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Анастасия Красовская родилась в январе 1999 года в Минске. Она не раз подчеркивала, что детство у неё было счастливым. Мама Насти работала маркетологом, отец – в администрации Белорусской железной дороги. Из-за частых переездов семья меняла место жительства, и девочке пришлось сменить шесть школ.
Родители поддерживали все ее интересы и не ограничивали в выборе занятий. Анастасия пробовала себя в самых разных направлениях – от рукоделия до спорта и танцев.
«Пробовала и рисование, и танцы – от хип-хопа до бальных, вышивание, гимнастику, фигурное катание. Мне никогда ни в чем не отказывали. Но именно в театральный кружок не ходила. Кажется, даже не знала, что такие есть», – говорила актриса.
Значительную часть времени Настя проводила на природе: каталась на санках и велосипеде, лепила снеговиков, ходила с бабушкой в походы, ночевала в палатках и училась готовить на костре. По словам Красовской, именно это детство дало ей полезные жизненные навыки.
Образование и модельная карьера
В юности Анастасия мечтала о самых разных профессиях – от хирурга до программиста. В итоге она поступила на юридический факультет, рассчитывая стать юристом-международником и бороться за справедливость с помощью закона.
Параллельно Красовская начала модельную карьеру. После первого курса она перевелась на заочное отделение и отправилась работать по контрактам за границу. Анастасия выходила на подиумы Китая, Кореи и Италии, сотрудничала с крупными брендами и была среди «новых лиц» Dolce & Gabbana, а также снималась в рекламе Tommy Hilfiger.
Случай, который привёл в кино, и успешная карьера
Актерская карьера Красовской началась неожиданно. В 2019 году ее мама увидела в соцсетях пост о кастинге, который проводила режиссер Наталья Кудряшова. Требовались непрофессиональные актрисы, а наличие опыта в кино не имело значения. Мама отправила ссылку Насте, и та решила попробовать.
Красовская прошла отбор и поехала в Москву на пробы. Несмотря на сомнения со стороны команды – в фильме было много сложных сцен, включая танцы на пилоне, –режиссера впечатлили энергетика актрисы, ее самоотдача и готовность учиться.
«Герда»: громкий дебют и международное признание
В фильме «Герда» Анастасия Красовская сыграла студентку Леру, которая днем учится, а по ночам работает в стрип-клубе, чтобы обеспечивать себя и мать, тяжело переживающую развод. Для модели без актерского образования эти съемки стали настоящим экспресс-курсом профессии.
Под руководством Натальи Кудряшовой Красовская осваивала работу в кадре, училась взаимодействовать с партнерами и за полтора месяца даже выучила танец на пилоне. Сложными оказались и сцены в бассейне на глубине четырех с половиной метров – актрисе приходилось подавать дайверам условные сигналы, чтобы вовремя получить кислород.
Особенно непростым стал эпизод, где героиня поет детскую песню перед возбужденными мужчинами:
«Я была смущена, и у меня получился только неловкий шепот. Я настроилась на мысль, что моей героине Лере нужно поскорее уйти, сбежать оттуда, и тогда смогла сыграть это состояние».
Фильм вышел с задержкой из-за пандемии, но именно в этот период Анастасия осознала, что хочет связать жизнь с кино:
«Фильм вышел только через год после съемок, так как начался ковид и постпродакшн растянулся. Я улетела на очередной модельный контракт и поняла, что скучаю по киносъемкам и хочу полностью окунуться в эту профессию. Жизнь вообще интересная штука. Никогда не задумывалась про кино, а спустя одно знакомство я уже не представляла себя без него. Переехала в Москву, перестала ездить на контракты модельные, потому что они длительные».
«Герда» получила высокие оценки критиков и была отмечена на международном кинофестивале в Локарно в 2021 году. Картина удостоилась специального приза молодежного жюри, а Красовская получила «Золотого леопарда» за лучшую женскую роль.
«Я довольна и считаю, что никого не подвела. Но это большая работа всей команды в целом, без них у меня вряд ли бы что-то получилось. Поэтому я всегда говорю, что вот эта награда, которую я получила, – это заслуга всей группы. А в большей части – режиссера», – отмечала Анастасия.
После фильма актрисе написал Гаспар Ноэ, похвалив ее игру, а позже пригласил на московскую премьеру своего фильма «Вихрь».
От «Трудных подростков» к новым образам
После успеха «Герды» у Анастасии появился агент, и предложения начали поступать одно за другим. Она вошла в актерский состав третьего сезона сериала «Трудные подростки», сыграв Владу – героиню с провокационным и противоречивым характером.
В 2022 году на экраны вышло сразу несколько проектов с ее участием, включая «Бультерьера», «Стаю» и «Черную весну». На съемках «Стаи» актрисе пришлось преодолеть страх и прыгнуть в воду с высоты 11 метров, а ради «Черной весны» она научилась водить мопед.
«Слово пацана» и пик популярности
Настоящим хитом стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», вышедший в прокате в ноябре 2023 года и установивший рекорды по зрительскому интересу. В проекте Красовская предстала в непривычном амплуа – инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Сергеевны.
Режиссер отзывался об актрисе так:
«Анастасию я пробовал в другой проект и запомнил. Мне она напоминает Елену Яковлеву, которую обожаю. Такой врожденной интеллигентностью и красотой».
Новые проекты и скандальные роли
В 2023–2024 годах актриса снялась в сериале «Актрисы» Федора Бондарчука, триллере «Внутри убийцы», а также в резонансном проекте «Дайте шоу», где исполнила роль начинающей певицы, пережившей сексуальное насилие.
Позже она дала большое интервью в подкасте «Балаган», рассказав о старте карьеры, моделинге, репутации и работе в скандальных проектах.
Личная жизнь Анастасии Красовской и слухи
О личной жизни Анастасия предпочитает не распространяться, что регулярно становится поводом для домыслов. В разные годы ей приписывали романы с коллегами по съемочным площадкам, однако подтверждений этим слухам не последовало.
В 2023 году в соцсетях появились романтические фотографии с актером Владимиром Сарапульцевым – на некоторых кадрах они целовались. Также обсуждение вызвало их совместное появление на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Ни один из участников ситуацию публично не комментировал.
Фанаты «Слова пацана» также строили догадки о возможных отношениях актрисы с Леоном Кемстачем, но и эти предположения остались без подтверждения.
Кроме того, ходили слухи о её романе с Павлом Табаковым, однако и они не подкреплялись доказательствами.
Анастасия Красовская сейчас
Анастасия продолжает активно развивать актерскую карьеру. В 2026-2027 годах выйдут сразу 10 картин с её участием: «Чёрный шёлк», «Шахматы», «Человек, который смеётся», «Царевна Несмеяна», «Фейк», «Тормоза», «Несвятая Валентина», «Коп-звезда», «Девочки учатся бриться» и международный проект «Волшебная лампа», который снимают команды из России, Киргизии и Узбекистана.
Всего в фильмографии Красовской более 30 работ.
Актриса признается, что борется с синдромом самозванца, но надеется, что удача и сильные проекты будут сопровождать ее и дальше:
«Надеюсь, эта белая полоса не закончится. В 90% проектах мне действительно везет с актерами, режиссерами и всеми-всеми».