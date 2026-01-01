01 января 2026, 11:47

Анастасия Красовская – российская актриса, наибольшую популярность получившая благодаря ролям в сериалах «Трудные подростки» и «Слово пацана». 2 января она отметит 27-летие. Правда ли, что у неё были романы с Павлом Табаковым и Леоном Кемстачем, как она случайно оказалась на съёмках, изменивших её жизнь, и почему она страдает от синдрома самозванца – в материале «Радио 1».





Детство и юность

«Пробовала и рисование, и танцы – от хип-хопа до бальных, вышивание, гимнастику, фигурное катание. Мне никогда ни в чем не отказывали. Но именно в театральный кружок не ходила. Кажется, даже не знала, что такие есть», – говорила актриса.

Образование и модельная карьера

Случай, который привёл в кино, и успешная карьера

«Герда»: громкий дебют и международное признание

«Я была смущена, и у меня получился только неловкий шепот. Я настроилась на мысль, что моей героине Лере нужно поскорее уйти, сбежать оттуда, и тогда смогла сыграть это состояние».

«Фильм вышел только через год после съемок, так как начался ковид и постпродакшн растянулся. Я улетела на очередной модельный контракт и поняла, что скучаю по киносъемкам и хочу полностью окунуться в эту профессию. Жизнь вообще интересная штука. Никогда не задумывалась про кино, а спустя одно знакомство я уже не представляла себя без него. Переехала в Москву, перестала ездить на контракты модельные, потому что они длительные».

«Я довольна и считаю, что никого не подвела. Но это большая работа всей команды в целом, без них у меня вряд ли бы что-то получилось. Поэтому я всегда говорю, что вот эта награда, которую я получила, – это заслуга всей группы. А в большей части – режиссера», – отмечала Анастасия.

От «Трудных подростков» к новым образам

«Слово пацана» и пик популярности

«Анастасию я пробовал в другой проект и запомнил. Мне она напоминает Елену Яковлеву, которую обожаю. Такой врожденной интеллигентностью и красотой».

Новые проекты и скандальные роли

Личная жизнь Анастасии Красовской и слухи

Анастасия Красовская и Леон Кемстач (фото: Telegram @anastasiya_krasovskaya)

Анастасия Красовская сейчас

«Надеюсь, эта белая полоса не закончится. В 90% проектах мне действительно везет с актерами, режиссерами и всеми-всеми».