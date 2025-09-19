«Прогнали как бомжей»: Дарья Карпина с дочерью наткнулись на хамящего Александра Васильева в Монако
Жена главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина Дарья рассказала в своем блоге о неприятной ситуации на отдыхе в Монако, которая произошла во время ее встречи с историком моды Александром Васильевым.
У магазина Дарья и ее дочь Анита ожидали такси. В этот момент подошел Александр Васильев с группой туристов. Карпина попыталась поприветствовать его, но получила грубый ответ.
«Это частная экскурсия, сначала надо заплатить», — сказал историк моды.
По словам женщины, она почувствовала себя неловко и ушла.
«Осадок был, что как бомжей от входа прогнали», — пожаловалась супруга Карпина.
По информации Telegram-канала SHOT, Дарья Карпина и ее 15-летняя дочь потратили около миллиона рублей за несколько дней во Франции. Они остановились в самом дорогом отеле Ниццы, где стоимость номера составляет около 80 тысяч рублей за сутки. Между тем, Васильев, который сейчас также находится во Франции, проводит лекции о моде под названием «Эротизм и мода». Стоимость билетов составляет 25 тысяч рублей.