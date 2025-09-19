«Прогнали как бомжей»: Дарья Карпина с дочерью наткнулись на хамящего Александра Васильева в Монако

19 сентября 2025, 12:18

Жена тренера сборной России Карпина пожаловалась на хамство Александра Васильева

Дарья и Анита Карпины (Фото: Инстаграм* @dasha.karpina)

Жена главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина Дарья рассказала в своем блоге о неприятной ситуации на отдыхе в Монако, которая произошла во время ее встречи с историком моды Александром Васильевым.





У магазина Дарья и ее дочь Анита ожидали такси. В этот момент подошел Александр Васильев с группой туристов. Карпина попыталась поприветствовать его, но получила грубый ответ.





«Это частная экскурсия, сначала надо заплатить», — сказал историк моды.

«Осадок был, что как бомжей от входа прогнали», — пожаловалась супруга Карпина.