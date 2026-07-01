Смерть мужа, исчезновение со сцены и новая опора в жизни: что на самом деле происходит с Дианой Гурцкой?
Диана Гурцкая стала символом огромной силы духа. С рождения она не видит, но это не помешало ей построить яркую карьеру и завоевать любовь миллионов своими проникновенными песнями. К успеху певица шла через испытания и боль. Когда в её жизни наконец появилось долгожданное счастье, судьба нанесла тяжёлый удар: супруг народной артистки России внезапно ушёл из жизни. Как сегодня живёт знаменитость и кто помогает ей справляться с этой утратой, читайте в материале «Радио 1».
Путь к сцене, признанию и личному счастьюДиана Гурцкая родилась в Сухуми 2 июля 1978 года. Она стала четвёртым ребёнком в семье шахтёра и учительницы. Родные заметили проблемы со зрением после её падения. Врачи вскоре подтвердили: девочка появилась на свет незрячей. Мать и отец не опустили руки. Они решили сделать всё, чтобы дочь выросла сильной и уверенной в себе. Их поддержка дала результат. Девочка освоила фортепиано и уже в 8 лет сказала, что станет певицей.
К мечте она шла быстро. В 10 лет юная артистка уже выходила на сцену Тбилисской филармонии. В 15 лет получила специальный приз конкурса «Ялта — Москва — Транзит». Тогда же началось её важное сотрудничество с Игорем Николаевым. Позже Гурцкая окончила эстрадное отделение училища имени Гнесиных. После этого к ней пришли популярность и любовь публики. Со временем певица получила звание народной артистки России. Она также возглавила Центр социальной интеграции и стала первой незрячей участницей «Евровидения».
Трагическая гибель мужа Дианы ГурцкойДиана Гурцкая познакомилась с Петром Кучеренко благодаря Ирине Хакамаде. Она попросила юриста помочь певице с социальным проектом. Так появилась программа «Голос в тишине». С ней артистка и её коллектив ездили в детские дома и интернаты. Они пришли из разных сфер. Он строил карьеру в науке и спорте. Она жила сценой и музыкой. Однако между ними почти сразу возникла особая связь. Позже Кучеренко признавался, что влюбился в Диану с первого взгляда. Его покорили её доброта, талант, энергия и внутренний свет. На первом свидании пара пошла в кино. Пётр весь сеанс тихо пересказывал спутнице сюжет. Девушка смущалась, а он старался окружить её заботой.
В сентябре 2005 года влюблённые сыграли свадьбу. Через два года у них родился сын Константин. Даже в последние месяцы беременности исполнительница не оставляла сцену. Рожать за границей она не захотела. Диана выбрала московский перинатальный центр. После рождения ребёнка звезда сосредоточилась на семье. Она не раз говорила, что рядом с ней оказался идеальный мужчина. Супруг стал для неё близким другом, защитой и главной опорой. Особенно ярко это проявилось в 2018 году. Тогда врачи заподозрили у певицы тяжёлую болезнь. Пётр не отходил от жены и настоял на новых обследованиях. Повторная проверка сняла страшные подозрения.
К тому времени Кучеренко уже занимал пост заместителя министра науки и высшего образования. В 2023 году он возвращался из командировки с Кубы. Во время полёта мужчине внезапно стало плохо. На борту у него произошёл разрыв аорты. Самолёт экстренно сел в Минеральных Водах, но врачи не смогли его спасти. После этой трагедии жизнь артистки словно остановилась. Первые месяцы она провела в глубоком трауре. Певица каждый день приходила на могилу мужа и почти исчезла из публичного пространства.
Со временем Диана начала понемногу возвращаться к работе. Сейчас она выходит на сцену нечасто. В 2024 году зрители увидели её в шоу «Аватар», где она выступила в образе кошки фараона. При этом Гурцкая честно говорит: боль утраты не ушла.
Новая опора Дианы ГурцкойТеперь рядом с Дианой Гурцкой её главная опора — сын Константин. В конце июня ему исполнится 19 лет. С ранних лет он тянулся к музыке, выступал вместе с матерью в шоу «Две звезды» и окончил музыкальную школу имени Островского. Сначала юноша собирался поступать в Академию имени Гнесиных. Позже он решил выбрать другой путь. Константин подал документы на факультет международного права в МГИМО и стал студентом одного из самых известных вузов страны. Как рассказывает певица, наследник привык рассчитывать прежде всего на себя. Он не хочет добиваться целей с оглядкой на известную фамилию. При этом артистка всегда рядом и готова поддержать его выбор. Если однажды молодой человек захочет вернуться к сцене, мать примет это решение.
После смерти супруга Гурцкая учится жить заново. В памятные даты она мысленно обращается к Петру Кучеренко. Певица говорит себе, что вместе с сыном они постараются оправдать его надежды. 14 октября 2024 года, в день рождения мужа, Диана опубликовала трогательный пост в соцсетях. Зимой 2026-го Гурцкая рассказала о своих 17 счастливых годах совместной жизни с покойным супругом в рамках шоу «Привет, Андрей!». Зрители смогли услышать в исполнении любимой певицы ее хит «Ты здесь».