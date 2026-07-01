01 июля 2026, 15:34

Диана Гурцкая (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Диана Гурцкая стала символом огромной силы духа. С рождения она не видит, но это не помешало ей построить яркую карьеру и завоевать любовь миллионов своими проникновенными песнями. К успеху певица шла через испытания и боль. Когда в её жизни наконец появилось долгожданное счастье, судьба нанесла тяжёлый удар: супруг народной артистки России внезапно ушёл из жизни. Как сегодня живёт знаменитость и кто помогает ей справляться с этой утратой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Путь к сцене, признанию и личному счастью Трагическая гибель мужа Дианы Гурцкой Новая опора Дианы Гурцкой

Путь к сцене, признанию и личному счастью

Диана Гурцкая (Фото: Instagram* @diana.gurtskaya.official)

Трагическая гибель мужа Дианы Гурцкой

Диана Гурцкая (Фото: Instagram* @diana.gurtskaya.official)

Диана Гурцкая (Фото: Instagram* @diana.gurtskaya.official)

Новая опора Дианы Гурцкой