«Белый ангел»: Соседов объяснил, почему зумеры стали слушать Анну Герман

01 июля 2026, 14:56

Соседов связал интерес молодёжи к Анне Герман с кризисом современной эстрады

Сергей Соседов (Фото: кадр из шоу «Алёна, блин!»)

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что представители поколения зумеров всё чаще обращаются к творчеству советских артистов. Причиной этому, по его мнению, становится недостаток качественного современного материала.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что молодёжь выбирает песни Анны Герман за осмысленность текстов и уникальный голос певицы.

«Анна была «белым ангелом» советской эстрады с колоритным сопрано, которое едва ли кто-то сможет повторить из ныне живущих исполнителей. Из чего я делаю вывод, что новое поколение куда лучше разбирается в музыке, чем его родители. Мы все забыли, какие в нашей стране были самородки, какие шикарные произведения рождала советская эстрада», — заявил эксперт.