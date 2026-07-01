«Белый ангел»: Соседов объяснил, почему зумеры стали слушать Анну Герман
Соседов связал интерес молодёжи к Анне Герман с кризисом современной эстрады
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что представители поколения зумеров всё чаще обращаются к творчеству советских артистов. Причиной этому, по его мнению, становится недостаток качественного современного материала.
В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов отметил, что молодёжь выбирает песни Анны Герман за осмысленность текстов и уникальный голос певицы.
«Анна была «белым ангелом» советской эстрады с колоритным сопрано, которое едва ли кто-то сможет повторить из ныне живущих исполнителей. Из чего я делаю вывод, что новое поколение куда лучше разбирается в музыке, чем его родители. Мы все забыли, какие в нашей стране были самородки, какие шикарные произведения рождала советская эстрада», — заявил эксперт.Критик полагает, что новое поколение ещё долго будет «воскрешать из пепла» забытые имена. При этом Соседов убеждён, что в ближайшее время тенденция к переслушиванию старых песен только усилится. Причиной он называет глобальный кризис в современной музыкальной индустрии.