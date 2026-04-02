Смерть мужа под трамваем, а после — 34-летний спортсмен без ноги: как Галина Польских выжила в аду, чтобы улыбнуться перед свадьбой внука
Она потеряла первого мужа в 30 лет, а второй брак развалился через несколько месяцев и едва не стоил ей карьеры. Спустя десятилетия судьба нанесла новый удар: внук попал в аварию, лишился ноги, но нашёл силы стать паралимпийцем. Как Галина Польских пережила потерю мужа, чёрную полосу в карьере и сегодня учится радоваться за внука, который несмотря ни на что идёт вперёд, читайте в материале «Радио 1».
Кавказская стать и любовь с первого взглядаГалине Польских едва исполнилось восемнадцать, когда на её пути появился Фаик Гасанов. Она только начинала свой путь во ВГИКе — наивная, полная надежд и уверенная, что впереди только долгая и счастливая жизнь. Фаик был старше, к тому моменту он уже зарекомендовал себя как талантливый режиссёр с характером. В нём чувствовалась особая порода, одержимость искусством и та самая кавказская стать, которая заставляла девушек терять голову.
Встреча была случайной, они столкнулись в институтском коридоре. Галина торопилась на лекцию, Фаик — на встречу с мастером. Их взгляды пересеклись на мгновение, и с того момента они уже не могли жить друг без друга.
Гасанов был одержим кино, а Галина без памяти любила сцену. Они говорили на одном языке, дышали в унисон, и мечтали об одном: снимать, играть, творить. Вскоре они поженились. Свадьба прошла скромно — без пышного торжества, без толпы гостей. Рядом оказались только самые близкие. А затем родилась дочь Ирада. Девочка была точной копией отца — темноглазая, с густой копной волос. Молодая мама буквально сияла от счастья. Рядом с ней обожаемый муж и малышка, на которую невозможно наглядеться. Галине тогда казалось, что это будет длиться вечно.
Трагедия, которая перевернула жизньВ 1965 году Фаик уехал на съёмки. Режиссёр до мозга костей, он жил работой — не высыпался, выкладывался без остатка, для него творчество значило всё. По-другому он просто не умел. В один из обычных дней случилось непоправимое. На улице его сбил трамвай. Подробности той трагедии Галина не знает до сих пор. Возможно, переходил пути и задумался. Может, что-то отвлекло. Как бы то ни было, талантливого, молодого, полного сил мужчины не стало. Гасанову было чуть больше тридцати.
Когда известие о гибели мужа дошло до Галины, она не заплакала. Сначала не испытала ничего, после — пустота. А потом накрыло, да так, что боль, отчаяние, безысходность, всё смешалось в один сплошной крик, от которого становилось не по себе.
Лёгкий курортный роман, который едва не разрушил всёВторой муж Галины Польских Александр Сурин вошёл в её жизнь внезапно. Они встретились на курорте — оба приехали отдохнуть от съёмок и столичной суеты. Под южным солнцем завязался роман: лёгкий, красивый, без обязательств. Никто из них тогда не думал о серьёзных последствиях. Двое взрослых людей почувствовали взаимную симпатию и решили: жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в маленьком удовольствии. Брак продлился меньше года, но успел подарить актрисе дочь Машу.
Галина не жалела о том союзе. Даже несмотря на то, что развод с Суриным едва не стоил ей карьеры. Александр был не просто режиссёром. Он — сын влиятельного директора «Мосфильма». В те времена это значило многое: фамилия открывала двери, решала вопросы, давала защиту. Но после развода вместо прежнего покровительства — полное забвение. Те, кто ещё недавно встречал Галину с улыбками, после развода сделали вид, что не знают её. Предложения о съёмках исчезли, кабинеты, куда раньше входила без стука, оказались закрыты.
Актриса, только что купавшаяся в зрительской любви и режиссёрском внимании, вдруг оказалась не у дел. На руках — двое дочерей, за спиной — развод, впереди — полная неопределённость. Детей нужно было кормить, квартиру оплачивать, а работу никто не предлагал. Галина не сдалась. Она терпеливо ждала, продолжала верить в себя, ходила на пробы, напоминала режиссёрам о своём существовании. И в какой-то момент ситуация изменилась. Ей снова начали предлагать роли, приглашать на съёмки и карьера пошла вверх.
Удар, который пережила бабушкаУ Галины Польских две дочери. И каждая из них выбрала свой путь. Старшая, Ирада Гасанова, пошла по стопам родителей: диплом ВГИКа, работа вторым режиссёром. Младшая, Мария Сурина, не стала связывать свою жизнь с кино. Ей было интересно другое. Она выбрала бизнес, другая сфера, иная жизнь. Хотя в детстве Мария всё же успела сыграть в кино. У неё были роли в двух известных лентах — «Выше Радуги» и «Змеелов». Кто бы тогда подумал, что годы спустя она окажется далеко от Москвы — в Ливане. У Галины Польских есть самая важная роль — не в кино и не в театре. Это роль бабушки. Внук Филипп родился в 1992 году в семье младшей дочери и её мужа-ливанца. Мальчик рос на Ближнем Востоке, потом уехал учиться в Лондон.
Красивый, успешный, полный сил, он строил планы, мечтал о будущем. Галина Александровна следила за его успехами издалека, радовалась каждому достижению, скучала. В 2011 году случилось то, о чём в семье до сих пор вспоминают с болью. Филипп попал в аварию на мотоцикле. Это был удар для всей семьи, но для бабушки — особенно. Смириться с тем, что внук теперь инвалид, оказалось почти невозможно. Галина Польских тогда будто сама рухнула в пропасть. Не могла есть, не спала, мысли крутились только вокруг Филиппа.
Месяцами корила себя, хотя никакой её вины в том, что случилось, не было. Боль внука она переживала как свою — наверное, так бывает, когда любишь без остатка. Филиппу понадобились годы, чтобы вернуться к нормальной жизни. Всё начиналось с нуля: заново учился ходить на протезе, привыкал, старался не обращать внимания на сочувствующие взгляды.
«Ты справишься. Ты сильный. Ты мой внук», — говорила ему Галина Польских.И он верил, потому что бабушка врать не могла. Сегодня Филиппу Шеббо — 34. Он не сломался, не ушёл в тень. Выбрал спорт, стал паралимпийцем. В марте 2026 года в Италии прошли Игры, где он выступал в банкед-слаломе — дисциплине, которая требует не только силы, но и предельной концентрации. К огромному сожалению, обе попытки Филиппа оказались неудачными, но его невеста Виталия Цветкова после соревнований сказала: для неё он победитель. Не секундомеры и не судейские оценки решают, кто сильнее. Главное — вышел на старт, не сдался, продолжает бороться.
Филипп и Виталия встретились в конце 2023 года и с тех пор не расстаются. Она поддерживает его на всех стартах, верит в него, гордится. А ещё они готовятся к свадьбе. Галина Польских, глядя на них, наверное, заново учится радоваться. Для бабушки нет большего счастья, чем видеть внука полным сил. Даже если он лишился ноги и не дошёл до финиша на соревнованиях, у него есть главное — любовь, вера близких и будущее, ради которого стоит жить.