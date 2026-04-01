«Для меня это очень важно»: SHAMAN расрыл главный пункт своего виш-листа
ОСН: В виш-листе SHAMAN есть портрет Путина
Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих требованиях к организаторам концертов.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что его виш-лист состоит преимущественно из простых и доступных продуктов. Исполнитель отметил, что предпочитает минимализм в бытовых вопросах — в гримерке или номере отеля ему достаточно воды, чая или кофе, а также ягод, избегая кулинарных изысков. Особое внимание в райдере артиста уделяется пункту, который остается неизменным на протяжении многих лет.
«Даже сейчас я прошу, чтобы у меня в гримерке или гостиничном номере был портрет российского президента Владимира Путина. Для меня это очень важно», — прокомментировал Дронов.
По словам певца, помимо вышеперечисленных пожеланий, он, как правило, не предъявляет организаторам дополнительных требований.