01 апреля 2026, 18:56

ОСН: В виш-листе SHAMAN есть портрет Путина

Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своих требованиях к организаторам концертов.





В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что его виш-лист состоит преимущественно из простых и доступных продуктов. Исполнитель отметил, что предпочитает минимализм в бытовых вопросах — в гримерке или номере отеля ему достаточно воды, чая или кофе, а также ягод, избегая кулинарных изысков. Особое внимание в райдере артиста уделяется пункту, который остается неизменным на протяжении многих лет.





«Даже сейчас я прошу, чтобы у меня в гримерке или гостиничном номере был портрет российского президента Владимира Путина. Для меня это очень важно», — прокомментировал Дронов.