Звезда «Уральских пельменей» расплакался на свадьбе дочери
Дочь участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Брекоткина вышла замуж. Видео с церемонии, на котором юморист не смог сдержать слез, поделился KP.RU.
Торжество состоялось 21 марта в Санкт-Петербурге. 28-летняя Анастасия сочеталась браком со своим ровесником Александром, с которым познакомилась на работе. Свадьбу сыграли в узком кругу — присутствовали только родители, близкие родственники и друзья. По словам дочери, отец был очень рад и глубоко тронут происходящим.
После бракосочетания молодожены и гости поехали в ресторан. Во время поздравительной речи артист признался, что давно мысленно готовился к этому дню.
«Была такая маленькая-маленькая и — бах! — уже взрослая», — обратился Брекоткин к дочери, после чего заплакал.