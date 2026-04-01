Звезда «Уральских пельменей» расплакался на свадьбе дочери

01 апреля 2026, 19:14

Дочь актера Дмитрия Брекоткина вышла замуж

Дмитрий Брекоткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь участника шоу «Уральские пельмени» Дмитрия Брекоткина вышла замуж. Видео с церемонии, на котором юморист не смог сдержать слез, поделился KP.RU.





Торжество состоялось 21 марта в Санкт-Петербурге. 28-летняя Анастасия сочеталась браком со своим ровесником Александром, с которым познакомилась на работе. Свадьбу сыграли в узком кругу — присутствовали только родители, близкие родственники и друзья. По словам дочери, отец был очень рад и глубоко тронут происходящим.



После бракосочетания молодожены и гости поехали в ресторан. Во время поздравительной речи артист признался, что давно мысленно готовился к этому дню.

«Была такая маленькая-маленькая и — бах! — уже взрослая», — обратился Брекоткин к дочери, после чего заплакал.