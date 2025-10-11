Достижения.рф

Смерть мужа, утрата первой любви и гибель первенца: Виктория Исакова — чем шокирует звезда фильма «Оттепель»

Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Евгеньевна Исакова — актриса, завоевавшая сердца зрителей своими яркими ролями и глубокими персонажами. С момента своего дебюта в кино она прошла путь от эпизодических ролей до главных проектов, став одной из самых востребованных актрис современности. В материале «Радио 1» мы расскажем о её жизни, карьере и личных испытаниях.



Ранние годы и образование Виктории Исаковой

Виктория Исакова появилась на свет в октябре 1976 года в городе Хасавюрт, расположенном в Дагестане. Когда ей исполнилось 13 лет, вся её семья перебралась жить в столицу России — Москву. Благодаря этому переезду перед девушкой открылись совершенно новые перспективы. Виктория стала ученицей специализированной школы, где уделялось особое внимание изучению английского языка.

Фото: iStock/Inna Giliarova

Дальше будущая актриса решила пойти нестандартным путём. Сначала она поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) на актёрский факультет, однако спустя всего лишь год приняла важное решение перевестись в Школу-студию МХАТ. Именно этот выбор сыграл ключевую роль в формировании карьеры.

Творческий путь Исаковой

В 1999 году Виктория Исакова впервые вышла на сцену Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, проработав там два года. После этого актриса присоединилась к труппе Театра имени А.С. Пушкина, ставшего для неё родным местом на протяжении многих последующих лет. Что касается кинематографической карьеры, то первый опыт съёмок состоялся ещё в 1998 году, когда Виктория снялась в популярном сериале «Чехов и Ко». Эта работа послужила значимым началом для развития её кинокарьеры. Настоящая известность пришла к актрисе благодаря сериалу «Оттепель», погружающему зрителя в атмосферу культурной жизни СССР середины XX века.

Фото: iStock/fergregory

Телеведущая и новые горизонты

В 2014 году Виктория решила попробовать себя в новой роли — телеведущей. Она приняла участие в программе «Настоящие», которая выходила на канале «Пятница!». В марте 2015 года Виктория снялась в психологическом триллере «Родина», который вышел на канале «Россия-1».

Личная жизнь и испытания Виктории Исаковой

Первая любовь Виктории пришлась на студенческие годы. Роман с однокурсником Александром Чижевским закончился трагически: молодой человек погиб в аварии за две недели до выпуска. В 2002 году судьба свела её с режиссёром Юрием Морозом, с которым она познакомилась благодаря подруге Дарье Мороз. Их отношения развивались непросто: разница в возрасте и характеры требовали времени для притирки. В начале совместной жизни пара столкнулась с трагедией — Виктория потеряла первенца, но вскоре у них родилась здоровая дочь. К сожалению, в июле 2025 года мир узнал о смерти Юрия. Он ушёл из жизни в возрасте 68 лет.

Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Современность и новые проекты

Сегодня Виктория Исакова остаётся одной из самых востребованных актрис современности. Её фильмография продолжает расти. В 2025 году ожидается премьера сериала «Циники», где она выступит как креативный продюсер и исполнительница главной роли.

Красота и молодость

Чтобы сохранить стройность и привлекательность, Виктория обходится без строгих диет и фитнеса.

«Десять спектаклей в месяц вполне заменяют тренажеры», — говорит она.

Виктория Исакова — это гораздо больше, чем просто талантливая артистка. Она олицетворение внутренней мощи и выносливости. Путь знаменитости полон как ярких побед, так и непростых испытаний.
Дарья Осипова

