11 октября 2025, 13:17

Виктория Исакова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Евгеньевна Исакова — актриса, завоевавшая сердца зрителей своими яркими ролями и глубокими персонажами. С момента своего дебюта в кино она прошла путь от эпизодических ролей до главных проектов, став одной из самых востребованных актрис современности. В материале «Радио 1» мы расскажем о её жизни, карьере и личных испытаниях.





Содержание Ранние годы и образование Виктории Исаковой Творческий путь Исаковой Телеведущая и новые горизонты Личная жизнь и испытания Виктории Исаковой Современность и новые проекты Красота и молодость

Ранние годы и образование Виктории Исаковой

Фото: iStock/Inna Giliarova



Творческий путь Исаковой

Фото: iStock/fergregory



Телеведущая и новые горизонты

Личная жизнь и испытания Виктории Исаковой

Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)



Современность и новые проекты

Красота и молодость

«Десять спектаклей в месяц вполне заменяют тренажеры», — говорит она.