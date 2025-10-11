Смерть мужа, утрата первой любви и гибель первенца: Виктория Исакова — чем шокирует звезда фильма «Оттепель»
Виктория Евгеньевна Исакова — актриса, завоевавшая сердца зрителей своими яркими ролями и глубокими персонажами. С момента своего дебюта в кино она прошла путь от эпизодических ролей до главных проектов, став одной из самых востребованных актрис современности. В материале «Радио 1» мы расскажем о её жизни, карьере и личных испытаниях.
Ранние годы и образование Виктории ИсаковойВиктория Исакова появилась на свет в октябре 1976 года в городе Хасавюрт, расположенном в Дагестане. Когда ей исполнилось 13 лет, вся её семья перебралась жить в столицу России — Москву. Благодаря этому переезду перед девушкой открылись совершенно новые перспективы. Виктория стала ученицей специализированной школы, где уделялось особое внимание изучению английского языка.
Дальше будущая актриса решила пойти нестандартным путём. Сначала она поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) на актёрский факультет, однако спустя всего лишь год приняла важное решение перевестись в Школу-студию МХАТ. Именно этот выбор сыграл ключевую роль в формировании карьеры.
Творческий путь ИсаковойВ 1999 году Виктория Исакова впервые вышла на сцену Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, проработав там два года. После этого актриса присоединилась к труппе Театра имени А.С. Пушкина, ставшего для неё родным местом на протяжении многих последующих лет. Что касается кинематографической карьеры, то первый опыт съёмок состоялся ещё в 1998 году, когда Виктория снялась в популярном сериале «Чехов и Ко». Эта работа послужила значимым началом для развития её кинокарьеры. Настоящая известность пришла к актрисе благодаря сериалу «Оттепель», погружающему зрителя в атмосферу культурной жизни СССР середины XX века.
Телеведущая и новые горизонтыВ 2014 году Виктория решила попробовать себя в новой роли — телеведущей. Она приняла участие в программе «Настоящие», которая выходила на канале «Пятница!». В марте 2015 года Виктория снялась в психологическом триллере «Родина», который вышел на канале «Россия-1».
Личная жизнь и испытания Виктории ИсаковойПервая любовь Виктории пришлась на студенческие годы. Роман с однокурсником Александром Чижевским закончился трагически: молодой человек погиб в аварии за две недели до выпуска. В 2002 году судьба свела её с режиссёром Юрием Морозом, с которым она познакомилась благодаря подруге Дарье Мороз. Их отношения развивались непросто: разница в возрасте и характеры требовали времени для притирки. В начале совместной жизни пара столкнулась с трагедией — Виктория потеряла первенца, но вскоре у них родилась здоровая дочь. К сожалению, в июле 2025 года мир узнал о смерти Юрия. Он ушёл из жизни в возрасте 68 лет.
Современность и новые проектыСегодня Виктория Исакова остаётся одной из самых востребованных актрис современности. Её фильмография продолжает расти. В 2025 году ожидается премьера сериала «Циники», где она выступит как креативный продюсер и исполнительница главной роли.
Красота и молодостьЧтобы сохранить стройность и привлекательность, Виктория обходится без строгих диет и фитнеса.
«Десять спектаклей в месяц вполне заменяют тренажеры», — говорит она.
Виктория Исакова — это гораздо больше, чем просто талантливая артистка. Она олицетворение внутренней мощи и выносливости. Путь знаменитости полон как ярких побед, так и непростых испытаний.