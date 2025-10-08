Уборщица отеля в Танзании украла ₽450 тыс. у блогера Ани Покров и её подруг

08 октября 2025, 15:22

Аня Покров (фото: Telegram @pokrov90avocado)

Российская блогер Аня Покров заявила, что вместе с подругами стала жертвой кражи во время отдыха на Занзибаре. По словам девушки, из их номера в отеле пропало около 450 тысяч рублей.