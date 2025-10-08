Уборщица отеля в Танзании украла ₽450 тыс. у блогера Ани Покров и её подруг
Российская блогер Аня Покров заявила, что вместе с подругами стала жертвой кражи во время отдыха на Занзибаре. По словам девушки, из их номера в отеле пропало около 450 тысяч рублей.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, инцидент произошёл, когда туристки уехали на экскурсию. Вернувшись, они обнаружили пропажу денег и обратились к администрации отеля. Однако, как утверждает Покров, сотрудники лишь посмеялись над ними и открыто признали, что средства забрала уборщица. При этом предпринимать какие-либо меры в отеле отказались.
Блогер рассказала, что обращение в местную полицию также не принесло результатов. Позже ночью в гостинице сработала пожарная тревога, и девушкам пришлось покинуть номера около двух часов ночи.
По словам Покров, кражи в этом отеле происходят не впервые – в Сети отдыхающие делятся аналогичными историями. Несколько лет назад у российских туристов там же похитили из сейфа около двух тысяч долларов. Вернуть же удалось лишь часть суммы.
Отель, где остановились блогеры, имеет категорию 4 звезды и открылся сравнительно недавно. Стоимость проживания в нём начинается от 400 тысяч рублей за 7 ночей на двоих.
