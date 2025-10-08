Долг блогера Лерчек вырос на ₽140 млн за две недели
Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила новый счёт 33-летней блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сумма её задолженности перед налоговой достигла 168,8 миллиона рублей. При этом ещё 25 сентября долг составлял около 28,6 миллиона рублей.
Напомним, что Чекалину подозревают в выводе из России 250 миллионов рублей по поддельным документам. В настоящее время она находится под домашним арестом.
