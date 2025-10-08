У Пугачевой аннулировали полис ОМС
Аллу Пугачеву отключили от системы ОМС в России. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, все это время певица имела бумажный полис старого образца, который так и не заменила на новый. Вполне вероятно, что из-за несоответствия персональных данных — ФИО, адреса или возраста — в системе произошел сбой, и документ аннулировали.
Теперь, если Примадонна вернется в РФ, она не сможет получать плановую помощь в государственных клиниках. В экстренной ситуации ее скорее всего примут, но затем отправят в страховую компанию восстанавливать документы.
При этом у супруга артистки Максима Галкина* с ОМС все в порядке — он своевременно обновил полис и прикрепился к нескольким медицинским организациям.
Читайте также: