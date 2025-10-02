Сослан Бурнацев, более известный под псевдонимом Andy Panda или Эндшпиль, стал одним из самых заметных представителей российской рэп-сцены. Его карьера полна ярких событий и значимых достижений, которые он добился благодаря своему таланту и упорству. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и начало карьеры Эндшпиля
Сослан родился 2 октября 1995 года во Владикавказе. После окончания школы он решил изучать технологию, но вскоре понял, что его призвание — музыка. В 16 лет он впервые услышал рэп, что стало поворотным моментом в его жизни. Псевдоним «Эндшпиль» возник после просмотра фильма «Адский эндшпиль», что вдохновило его на создание музыки.
Первые альбомы
Дебютный альбом «Накипь» вышел в 2014 году и привлек внимание слушателей. Следующий альбом «Тютелька в тютельку» вышел в 2015 году, а в начале 2018 года он выпустил сольную композицию «It’s My Life», которая стала хитом после долгого перерыва.
Сотрудничество с Miyagi
Знакомство с Азаматом Кудзаевым, известным как Miyagi, стало важным этапом в карьере Эндшпиля. Дуэт «Miyagi Эндшпиль» быстро завоевал популярность благодаря текстам, отражающим жизненные реалии. Их совместные клипы и выступления привлекли множество поклонников.
Трагедия и пауза
В сентябре 2017 года дуэт приостановил свою деятельность из-за трагической гибели сына Miyagi. Это событие глубоко затронуло обоих артистов и заставило их сделать паузу в концертной деятельности.
Возвращение Эндшпиля на сцену
Летом 2018 года Эндшпиль и Miyagi вернулись к музыке, однако в последние годы они не выступают на больших площадках. Andy Panda готов к переговорам о частных мероприятиях, тогда как Miyagi отказывается от предложений, сосредоточив внимание на своих личных убеждениях. Представители рэпера заявляют, что он уже заработал большой финансовый и медийный капитал и может позволить себе отказать заказчикам, предлагающим ему и 30, и 50 миллионов рублей.
Личная жизнь Сослана Бурнацева
Сослан предпочитает держать свою личную жизнь в тайне. Известно, что он женат на Светлане Кучиевой и уделяет время семье. Рэпер не интересуется клубными вечеринками и сосредоточен на творчестве.
Современные достижения Andy Panda
Сейчас Andy Panda продолжает выступать как сольный артист и в дуэтах. Несмотря на снижение активности по сравнению с ранними годами, каждый новый трек вызывает большой интерес у поклонников. Летом 2025 года он представил песню «10», посвященную романтическим чувствам, которая получила положительные отзывы. Отметим, что очки – один из элементов стиля рэпера, хотя без очков он появляется на публике также часто.