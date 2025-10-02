Забытый звезда «Наша Russia» сбежал из России и нашёл новый хлеб в Эмиратах
Актёр Валерий Магдьяш, известный по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», переехал в Дубай. 74-летнему артисту предстоит обучать актёрскому мастерству переехавших за рубеж россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Магдьяш прибыл в Эмираты около месяца назад. До этого он более пяти лет проживал в приюте для бездомных в Ставрополе. Там актёра встретил девелопер из России и ОАЭ, который предложил ему сыграть роль строителя.
Если новые планы реализуются, Валерий Магдьяш начнёт преподавать актёрское мастерство релокантам. Артист уже начал активно развивать свои социальные сети, чтобы привлечь аудиторию.
Режиссёр «Наша Russia» Максим Гелиевич сообщил, что не поддерживает контакты с актёром. По его словам, каждый занимался своей работой, и всё это происходило давно.
