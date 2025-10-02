Забытый звезда «Наша Russia» сбежал из России и нашёл новый хлеб в Эмиратах

02 октября 2025, 11:53

Актёр из «Наша Russia» Валерий Магдьяш стал учителем для релокантов в Дубае

Валерий Магдьяш (Фото: кадр из фильма «Наша Russia: Яйца судьбы»)

Актёр Валерий Магдьяш, известный по роли Джамшута в ситкоме «Наша Russia», переехал в Дубай. 74-летнему артисту предстоит обучать актёрскому мастерству переехавших за рубеж россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.