Настасья Самбурская призвала артистов не ходить на шоу Малахова

02 октября 2025, 13:38

Актриса Самбурская обрушилась с критикой на Малахова

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Актриса и певица Настасья Самбурская неожиданно выступила с критикой в адрес телепередачи Андрея Малахова. В своём блоге звезда сериала «Универ» обратилась к коллегам по цеху с настойчивым советом — держаться подальше от шоу «Привет, Андрей».





Как рассказала артистка, она приняла участие в записи выпуска, где должна была исполнить одну из своих песен. Известно, что Самбурская, помимо актёрской карьеры, активно занимается музыкой и исполняет композиции в жанре шансон.



В коротком ролике, опубликованном в её соцсетях, Настасья призналась, что редко соглашается на участие в телешоу, но сделала исключение ради этой программы. Однако, по её словам, съёмки обернулись для неё крайне неприятным опытом.



Подробности случившегося она раскрывать не стала, но предупредила других артистов.





«Я в ужасном состоянии сейчас нахожусь. Возможно, на днях я выдохну и расскажу, что там произошло. Уважаемые артисты, ни в коем случае не приходите на эту передачу. Потому что вместо того, чтобы подсвечивать ваше творчество, там вас поставят в очень нелёгкую ситуацию», — отметила Самбурская.