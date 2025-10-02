Артем Чекалин: После освобождения буду бабки грести лопатой
Находящийся под арестом бывший супруг блогера Лерчек заявил, что после освобождения будет грести деньги лопатой. Пару обвиняют в незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей с помощью онлайн-курсов.
Мосгорсуд продлил арест бывшим супругам до 25 ноября. Все запреты остались в силе, но Артему разрешили посещать трехлетнего сына в больнице. Напомним, ребенку диагностировали ушиб сердца и пневмоторакс после падения со стола.
Сам Чекалин не унывает и признается, что под арестом увлекся нумерологией, тренируется и читает книги. К тому же Артем не забывает шутить о сложившейся ситуации.
«В тренде буду. Как выйду, буду бабки грести лопатой как раз», — цитирует Чекалина Super.ru.