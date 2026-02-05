05 февраля 2026, 10:41

Андрей Звягинцев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

6 февраля 2026 года Андрей Звягинцев отмечает свой 62-й день рождения. Этот талантливый кинорежиссёр, актёр и сценарист — лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса» и множества других наград. Тем не менее, последняя его работа была выпущена в 2017 году, а тяжёлая болезнь едва не лишила его возможности продолжить карьеру. «Радио 1» расскажет о самых известных фильмах Звягинцева и его личной жизни.





Содержание Биография и начало карьеры Андрея Звягинцева Режиссура Андрея Звягинцева Фильмы Андрея Звягинцева Личная жизнь Звягинцева Болезнь режиссера Андрея Звягинцева Андрей Звягинцев сейчас

Биография и начало карьеры Андрея Звягинцева

Андрей Звягинцев (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Режиссура Андрея Звягинцева

«Я не знаю, к кому именно я обращаюсь. И если я буду говорить и транслировать идеи о том, что я снимаю кино для зрителя, для публики или для народа, то я буду лукавить, потому что я не знаю эту аудиторию. Я могу сверяться только с самим собой, больше ни с кем. Я честен в своем замысле или нет? Я честен сам перед собой, перед своей группой? Перед материалом, который я делаю? Это все. Здесь круг замыкается», — делился режиссёр.

Фильм «Нелюбовь» (фото: кадр из фильма)

«"Не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас". Мне нравится эта фигура речи, потому что, действительно, рассказывая о фильме, мы говорим и о себе», — сказал он.

Фильмы Андрея Звягинцева

«Пафосно скажу: режиссер и есть фильм. Ты просто осуществляешь то, что должен сделать, мечтаешь, видишь в своих снах, фиксируешь на бумаге, а потом вдруг на площадке благодаря усилиям соратников, тщательно отобранных актеров это бесплотное становится настоящим. Ты рождаешь мир», — считает Звягинцев.

«Левиафан»

Фильм «Левиафан» (фото: кадр из фильма)

Личная жизнь Звягинцева

«У Веры и Андрея родилась двойня, мальчики. К несчастью, один умер через неделю после рождения. Для меня было неожиданностью, что они разбежались. Они оба замечательные люди, и мне казалось, что им суждено быть вместе навек. Может, причина расставания в том, что Андрей уехал в Москву, а Вера осталась работать в нашем театре «Старый дом», — рассказала педагог новосибирского училища Наталья Никулькова.

Инна Гомес (фото: Instagram* / innagomesegura)

«Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на 100% уверена. Я считала, что мы однажды умрем в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга. Но у нас вдруг не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему так произошло. Я поняла, что мы не можем быть вместе, и мы расстались», — рассказала Гринева в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Болезнь режиссера Андрея Звягинцева

Андрей Звягинцев с супругой Анной (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Реально умирал и воскресал дважды как минимум. Врачи считали, что этот парень не жилец. После таких пертурбаций совершенно невозможно из этого вылезти без последствий. Мои последствия — это то, что зрители наблюдали в интервью 2022-го, когда я еще был в коляске, так как не мог ходить. Где-то спустя три месяца, в июле, после парижской клиники и физиотерапии, я встал, а еще через несколько месяцев — пошел. Это долгий путь», — вспоминал режиссер весной 2023-го с Forbes Kazakhstan на YouTube.

Андрей Звягинцев сейчас