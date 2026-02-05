Потеря ребёнка, измена любимой, расставание с Гриневой и премия «Оскар»: Андрею Звягинцеву 62 года. Как складывался творческий путь режиссера?
6 февраля 2026 года Андрей Звягинцев отмечает свой 62-й день рождения. Этот талантливый кинорежиссёр, актёр и сценарист — лауреат Каннского кинофестиваля, обладатель «Золотого глобуса» и множества других наград. Тем не менее, последняя его работа была выпущена в 2017 году, а тяжёлая болезнь едва не лишила его возможности продолжить карьеру. «Радио 1» расскажет о самых известных фильмах Звягинцева и его личной жизни.
Биография и начало карьеры Андрея ЗвягинцеваАндрей Звягинцев родился в Новосибирске в семье учительницы и милиционера. Когда ему было пять лет, родители расстались, и его отец ушел к другой женщине, что оставило у Андрея болезненные воспоминания о семье. Из-за этого он почти не общался с отцом, а позже в семье того же мужчины и его новой супруги родился мальчик, которого тоже назвали Андреем.
С детства Андрей мечтал стать актёром и начал заниматься в театральной студии. После школы он поступил в Новосибирское театральное училище. Будучи студентом, он уже принимал участие в спектаклях и фильмах. Однако карьеру прервала служба в армии, где он был конферансье в военном ансамбле.
Вернувшись домой, Звягинцев отправился в Москву, поступил в ГИТИС. Несмотря на то, что актер получил несколько ролей, после окончания учебы он понял, что театры не предлагают ему истинного творчества, а лишь соответствуют запросам зрителей.
В какой-то период жизни Звягинцев работал на улицах Москвы, убирая мусор, что давало ему возможность жить в служебной комнате в старинном доме. Позже Андрей решился попробовать себя в режиссуре. Он снимал рекламные ролики и короткометражки, которые стали показывать по телевизору.
Признание пришло к нему в 2003 году, когда его дебютный фильм «Возвращение» (12+) получил широкое внимание зрителей и принес ему известность.
Режиссура Андрея ЗвягинцеваРежиссура Андрея Звягинцева — это сдержанная, глубоко эмоциональная и интеллектуальная картина человеческих трагедий. Он стал одним из самых ярких представителей российского кино в 2000-х годах, а его фильмы не раз завоёвывали международные награды.
«Я не знаю, к кому именно я обращаюсь. И если я буду говорить и транслировать идеи о том, что я снимаю кино для зрителя, для публики или для народа, то я буду лукавить, потому что я не знаю эту аудиторию. Я могу сверяться только с самим собой, больше ни с кем. Я честен в своем замысле или нет? Я честен сам перед собой, перед своей группой? Перед материалом, который я делаю? Это все. Здесь круг замыкается», — делился режиссёр.С тех пор его работы неизменно интересуют как зрителей, так и кинокритиков, завоевывая награды на крупнейших фестивалях. Режиссёр подчеркивал, что он всегда был против того, чтобы напрямую рассказывать о чём фильм. Он считает, что зритель должен самостоятельно интерпретировать и осмыслять увиденное, опираясь на собственные чувства, восприятие и даже образование.
В понимании Звягинцева, фильм — это не только то, что показывают на экране, но и то, что зритель привносит в него.
«"Не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас". Мне нравится эта фигура речи, потому что, действительно, рассказывая о фильме, мы говорим и о себе», — сказал он.
Фильмы Андрея ЗвягинцеваЗвягинцев продолжил развивать свой стиль в фильмах «Изгнание» (2007), «Елена» (2011), «Левиафан» (2014), «Нелюбовь» (2017) и других. Его работы часто исследуют темы моральных конфликтов, социальной несправедливости и борьбы личности с внешними и внутренними силами.
«Пафосно скажу: режиссер и есть фильм. Ты просто осуществляешь то, что должен сделать, мечтаешь, видишь в своих снах, фиксируешь на бумаге, а потом вдруг на площадке благодаря усилиям соратников, тщательно отобранных актеров это бесплотное становится настоящим. Ты рождаешь мир», — считает Звягинцев.
«Левиафан»«Левиафан» (2014) — драма о человеке, который пытается защитить свою землю и дом от коррумпированной власти. Он сталкивается с сильнейшими препятствиями, пытаясь сохранить свою собственность, но его борьба приводит к трагическим последствиям.
Название фильма символизирует всевластие и разрушительную силу, отсылая к мифическому чудовищу. В центре сюжета — конфликт между малым человеком и системой, где человеческое достоинство оказывается бессильным. Герой пытается противостоять властным структурам, но его жизнь рушится с каждым шагом.
Лента вызвала различные отклики: от восторга до критики. Этот фильм затрагивает важные социальные и политические вопросы, что привлекло внимание зрителей и критиков как в России, так и за её пределами. Фильм был номинирован на «Оскар», получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.
Личная жизнь ЗвягинцеваЛичная жизнь кинематографиста была не менее страстной, чем его творческая карьера. В последний год учебы в Новосибирском училище он влюбился в актрису театра «Старый дом» Веру Сергееву. Когда он ушел служить в армию, выяснилось, что она ждёт от него ребенка. У пары родилась двойня, но один из детей не выжил, и остался только сын.
С первой женой Звягинцев прожил недолго, но поддерживает отношения с сыном, который также выбрал творческую профессию и окончил музыкальный колледж. Сейчас он занимается бизнесом.
«У Веры и Андрея родилась двойня, мальчики. К несчастью, один умер через неделю после рождения. Для меня было неожиданностью, что они разбежались. Они оба замечательные люди, и мне казалось, что им суждено быть вместе навек. Может, причина расставания в том, что Андрей уехал в Москву, а Вера осталась работать в нашем театре «Старый дом», — рассказала педагог новосибирского училища Наталья Никулькова.В ГИТИСе режиссёр встретил 17-летнюю Инну, на которой вскоре женился. Поговаривали, что их брак распался из-за измены Инны, но она утверждала, что причина заключалась в том, что Андрею была тяжела ответственность, и он сам ушел. После этого у Звягинцева был роман с моделью Инной Гомес, которая снялась в его сериале «Черная комната».
Затем он начал отношения с актрисой Ириной Гриневой, с которой прожил шесть лет, однако отношения не были официально зарегистрированы, и детей у пары не было.
«Звягинцев долгое время был для меня тем мужчиной, в котором я была на 100% уверена. Я считала, что мы однажды умрем в один день. И он, и я были готовы отдать душу друг за друга. Но у нас вдруг не стало счастья бытия в отношениях. Я, если честно, до сих пор не могу объяснить себе, почему так произошло. Я поняла, что мы не можем быть вместе, и мы расстались», — рассказала Гринева в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».Позже он встретил Анну Матвееву, выпускницу экономического факультета ВГИКа, и они поженились. Анна, работающая фотографом и монтажером, родила Звягинцеву сына Петра. В 2018 году пошли первые слухи о разводе пары, которые они не подтвердили, а в 2020 году Андрей говорил, как его жена подстригала его во время самоизоляции, что развеяло слухи о расставании. Режиссёр также отмечал, что без поддержки жены он бы не выжил.
Болезнь режиссера Андрея ЗвягинцеваЛетом 2021 года у Звягинцева неожиданно ухудшилось здоровье, и его госпитализировали с диагнозом коронавирус. В больнице ему стало легче, но после выписки состояние снова ухудшилось.
С поражением легких почти 90% режиссера перевезли в немецкую клинику, где его подключили к аппарату ЭКМО — специальному устройству, которое насыщает кровь кислородом. Причиной таких осложнений стала вторичная инфекция.
Чтобы дать ему шанс на восстановление, медики ввели его в искусственную кому на полтора месяца. После выхода из комы режиссер страдал от галлюцинаций и испытывал трудности с движением. Некоторое время ему приходилось передвигаться на инвалидной коляске.
«Реально умирал и воскресал дважды как минимум. Врачи считали, что этот парень не жилец. После таких пертурбаций совершенно невозможно из этого вылезти без последствий. Мои последствия — это то, что зрители наблюдали в интервью 2022-го, когда я еще был в коляске, так как не мог ходить. Где-то спустя три месяца, в июле, после парижской клиники и физиотерапии, я встал, а еще через несколько месяцев — пошел. Это долгий путь», — вспоминал режиссер весной 2023-го с Forbes Kazakhstan на YouTube.После болезни Звягинцев переехал во Францию, где реабилитация стала для него легче. Сейчас его состояние значительно улучшилось. Несмотря па пребывание в другой стране, эмигрантом он себя не считает, так как остался русским режиссером.