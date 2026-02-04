«Лучше про лабутены»: Жена Джигурды заявила, что Шнуров испортил песни Высоцкого

04 февраля 2026, 19:16

Марина Анисина осудила каверы на Высоцкого в проекте «Высоцкий. Высота»

Никита Джигурда и Марина Анисина (Фото: Instagram* @marinanisina)

Спортсменка Марина Анисина раскритиковала московское шоу «Высоцкий. Высота». Фигуристка заявила, что Сергей Шнуров и другие артисты испортили песни Владимира Высоцкого. Её слова приводит издание VOICE.





Проект показывает цифровой аватар Высоцкого на большом экране. Артисты представляют его песни в новом звучании. Анисина рассказала, что шоу её разочаровало. Она увидела образ Высоцкого извиняющимся, хотя поэт всегда проявлял уверенность.

«При всем уважении к Шнуру, но лучше ему петь про лабутены! Мой любимый Агутин тоже не тянет на исполнение Высоцкого. Чтобы круто исполнять Высоцкого, нужно иметь энергию, которая ему соответствует и, наверное, иметь жизненный опыт, который прожил Высоцкий, плюс-минус», — заявила Марина.