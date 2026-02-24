Смерть сына и конфликт с дочерью из-за внука: что скрывалось за творческой жизнью звезды фильма «Первый эшелон» Всеволода Санаева. Как жил актер?
Всеволод Васильевич Санаев — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер ордена Ленина. Он снялся в известных советских фильмах «Сердца четырех», «Первый эшелон» и «Оптимистическая трагедия», однако драма его биографии по насыщенности событий не уступала художественным сценариям. О творческом пути и личной жизни Всеволода Санаева — в материале «Радио 1».
Биография Всеволода Санаева: детство и работа на фабрикеБудущий актер родился в Российской империи 12 (25) февраля 1912 года в небогатой многодетной семье рабочих, где воспитывались 12 детей. Он рос на окраине промышленной Тулы, при этом половина его братьев и сестер умерли в раннем возрасте.
Учеба в школе давалась Всеволоду тяжело, и занимался он без интереса. Поэтому отец, Василий Санаев, забрал сына из школы и направил осваивать рабочую специальность на фабрику по производству гармони. Юноша стал подмастерьем на том же предприятии, где трудился его отец. Он занимался сборкой и настройкой музыкальных инструментов. В 16 лет Санаев уже самостоятельно обучал ремеслу других подмастерьев. Работая на фабрике, он постоянно ощущал, что выбранное дело не соответствует его внутреннему призванию.
Первое знакомство с театром и переезд в МосквуВ детстве Всеволод вместе с матерью посещал театр, где гастролирующий МХАТ показывал спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». Игра актеров и атмосфера постановки произвели на мальчика сильное впечатление, однако о профессиональной сцене он тогда даже не помышлял.
Позднее молодой человек начал ходить в драматический кружок, а затем получил работу артистом в местном театре. Родители не поддержали его решение, однако он все равно уехал в Москву, чтобы получить актерское образование.
Образование в ГИТИСе и служба во МХАТеВсеволод Санаев окончил ГИТИС и служил во МХАТе до момента, когда понял, что крупных ролей ему там не предложат. После этого он сосредоточился на кинематографе и почти 40 лет посвятил Театру-студии киноактера.
Дебют в кино состоялся в 1938 году: актер исполнил две эпизодические роли в фильме «Волга, Волга». Первой значительной работой критики называют образ Добрякова в картине «Любимая девушка», а широкой аудитории он запомнился по ролям в фильмах «Возвращение Василия Бортникова», «Первый эшелон» и «Пять дней, пять ночей».
Отказ Шукшину и последующее сотрудничествоВ 1960-е годы Санаев сыграл Сиплого в «Оптимистической трагедии» и полковника Лукина в киноэпопее «Освобождение», получая многочисленные предложения. От участия в дебютном фильме Василия Шукшина он отказался, посчитав, что режиссер взял на себя чрезмерную нагрузку, совмещая режиссуру и написание сценария. После выхода картины «Живет такой парень» Санаев признал, что недооценил Шукшина, и в его следующем фильме «Ваш сын и брат» исполнил роль Ермолая Воеводина.
В дальнейшем сотрудничество продолжилось: актер снялся в картинах Василия Шукшина «Странные люди» и «Печки-лавочки», а также планировал участвовать в неосуществленном проекте режиссера о Степане Разине.
Новая волна популярности и поздние работыВ 1970-е годы новую волну популярности Всеволоду Санаеву принесла главная роль в трилогии о милиции: «Возвращение "Святого Луки"», «Черный принц» и «Версия полковника Зорина». В 1980-е актер также отметился ролями в фильмах «Белые росы» и «Забытая мелодия для флейты».
Одной из последних работ стала роль в картине Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где Санаев снимался вместе с Валерием Гаркалиным, Верой Алентовой и Инной Чуриковой. В 1993 году сценарий фильма получил главный приз конкурса «Надежда», а спустя два года Валерий Гаркалин был отмечен наградой за лучшую мужскую роль на фестивале «Киношок». При этом Санаев мог сыграть и в фильме «Чучело», однако этому помешал семейный конфликт.
Личная жизнь Всеволода Санаева
Брак с Лидией Гончаренко и трагедия во время войны
Во время гастролей театра в Киеве Санаев познакомился со студенткой филологического факультета Лидией Гончаренко и добился ее переезда в Москву. После свадьбы супруги поселились в комнате коммунальной квартиры, а вскоре у них родился сын Алексей.
С началом войны Санаев находился на гастролях в Борисоглебске, тогда как Лидию Антоновну с ребенком эвакуировали в Алма-Ату. Двухлетний мальчик тяжело заболел корью и дифтерией и умер. Мать хоронила сына в казахской степи. Похороны проходили без актера, а рядом с Гончаренко была актриса Валентина Караваева.
Несмотря на пережитую утрату, супруги решились на рождение второго ребенка — дочери Елены Санаевой, впоследствии ставшей актрисой. В возрасте пяти лет девочка перенесла инфекционную желтуху, что вызвало у родителей сильнейшее потрясение, так как потерять второго ребенка для них стало большим страхом.
«Я чуть не умерла, выжила только благодаря маме. Папа работал с утра до ночи, чтобы заработать деньги на врачей. Тогда ведь никаких лекарств, кроме сахарного сиропа, от этого заболевания не существовало. Меня лечили знаменитые гомеопаты. Мама, отказывая себе во всем, покупала лучшие продукты, деревенский творог, отпаивала меня сахарным сиропом и соком лимонов, которых тогда было не достать. И молилась. Меня даже крестили, хотя в те времена такой поступок считался предосудительным», — вспоминала Елена.В детстве наследница актера была очень близка с родителями, но с возрастом перестала находить с ними взаимопонимание.
Болезни, донос и психиатрическая клиникаВ 35 лет Санаев перенес обширный инфаркт во время съемок, после чего его жена жила в постоянной тревоге за его здоровье. Позже Лидия Антоновна рассказала на кухне политический анекдот, и соседи по коммуналке написали на нее донос. Хотя ареста не последовало, у нее развилась мания преследования.
Лидия Санаева уничтожала предметы, привезенные из-за границы: разбила флакон духов из Югославии, изрезала шубу, сожгла открытки с видами Белграда. Однажды, решив, что за ней следят в автобусе, она выбежала с дочерью на остановке и дома спрятала девочку под пуховое одеяло, дав инструкции на случай ареста.
Санаев был вынужден поместить супругу в психиатрическую больницу, где в течение полугода применяли инсулиновый шок. После лечения мания преследования не возвращалась, однако появились депрессивные состояния.
«И потом человек, побывавший в психиатрической клинике, получал клеймо на всю жизнь. Соседки на коммунальной кухне изводили ее, кто-то смотрел косо, а кто-то еще и говорил: "Ну мы же знаем, где вы были!" Все это не могло пройти для мамы бесследно. Спустя несколько лет, когда мы уже переехали в отдельную квартиру, позвонила бывшая соседка и сказала: "Лидия Антоновна, простите меня за то, что я так издевалась над вами. Иначе я не смогу спокойно умереть". Мама разрыдалась и бросила трубку, настолько тяжелыми для нее оказались эти воспоминания», — вспоминала Санаева.
Конфликт вокруг внука и роль в «Чучеле»Несмотря на трагические события, жизнь семьи Санаевых продолжалась, а иногда преподносила им неожиданные радости. В конце 1950-х годов Всеволод Васильевич наконец смог приобрести отдельную двухкомнатную квартиру возле метро «Аэропорт».
Большую радость для него и Лидии Антоновны принесло рождение внука Паши. Казалось, что всю свою заботу и любовь Лидия Санаева перенесла на мальчика. Со временем ребенок стал для нее не только объектом привязанности, но и инструментом для манипуляций.
После развода Елены Санаевой с Владимиром Конузиным мальчик носил девичью фамилию матери. Когда ребенку исполнилось четыре года, Елена познакомилась с Роланом Быковым и маленького Пашу отдали на воспитание к бабушке и дедушке.
Лидия Антоновна негативно относилась к Быкову, получившему репутацию бабника, особенно после телефонного звонка бывшей жены режиссера Лидии Князевой, которая прямо заявила, что Ролан может разрушить судьбу Елены Санаевой.
Психическое состояние Лидии ухудшалось. Она убеждала внука, что Быков может причинить вред его матери. Когда Елена пыталась забрать сына, Гончаренко устраивала скандалы. В другой раз, едва Елена протянула руку к ребенку на улице, Всеволод Васильевич ударил ее, демонстрируя, что мальчик ей не достанется.
Конфликты и здоровье Всеволода СанаеваИз-за напряженных семейных отношений Всеволод Санаев лишился роли в фильме зятя «Чучело»: Лидия Антоновна обвинила Ролана Быкова в кумовстве, а сам актёр из-за стресса перенес сердечный приступ. После этого случая отношения Быкова с тестем улучшились.
Последние годы жизни Всеволода СанаеваВ возрасте 11 лет Павел самостоятельно пришел к матери и отчиму, задав вопрос, почему они не живут вместе. В результате мальчик остался жить с Быковым, а со временем Лидия Санаева примирилась с этим решением.
«Иногда она подолгу общалась с Быковым по телефону, после чего он мне говорил: "Да замечательная тетка!" Но главное, мама была очень благодарна Ролану за его отношение к Паше. Под конец жизни она стала такой слабой, что позволила мне заботиться о себе, как о маленькой», — вспоминала Санаева.В пожилом возрасте у нее развился склероз мозга и другие заболевания. Смерть жены стала для Всеволода Санаева тяжелым ударом. Он пережил супругу на 10 месяцев и умер от рака легких.
«Умирал от рака легких, очень тяжело — ни вздохнуть, ни выдохнуть не мог. Последние две недели он провел в нашем с Роланом доме. Когда стало совсем плохо, приехала "скорая", врач сказал: "Всеволод Васильевич, поедем в больницу, сделаем укол, кислородную маску подключим". Но папа отказался: "Нет, умру дома, с Лелей, с Роланом"», — рассказывала Елена.Санаев умер 27 января 1996 года. Могилы Санаева и его супруги находятся на Новодевичьем кладбище в Москве.