Всеволод Санаев (фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»)

Всеволод Васильевич Санаев — советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалер ордена Ленина. Он снялся в известных советских фильмах «Сердца четырех», «Первый эшелон» и «Оптимистическая трагедия», однако драма его биографии по насыщенности событий не уступала художественным сценариям. О творческом пути и личной жизни Всеволода Санаева — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Всеволода Санаева: детство и работа на фабрике Первое знакомство с театром и переезд в Москву Образование в ГИТИСе и служба во МХАТе Отказ Шукшину и последующее сотрудничество Новая волна популярности и поздние работы Личная жизнь Всеволода Санаева Болезни, донос и психиатрическая клиника Конфликт вокруг внука и роль в «Чучеле» Конфликты и здоровье Всеволода Санаева Последние годы жизни Всеволода Санаева

Биография Всеволода Санаева: детство и работа на фабрике

Первое знакомство с театром и переезд в Москву

Всеволод Санаев (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Образование в ГИТИСе и служба во МХАТе

Отказ Шукшину и последующее сотрудничество

Всеволод Санаев (фото: кадр из фильма «Надежда и опора»)

Новая волна популярности и поздние работы

Личная жизнь Всеволода Санаева

Брак с Лидией Гончаренко и трагедия во время войны

Всеволод Санаев (фото: кадр из фильма «Первый парень»)

«Я чуть не умерла, выжила только благодаря маме. Папа работал с утра до ночи, чтобы заработать деньги на врачей. Тогда ведь никаких лекарств, кроме сахарного сиропа, от этого заболевания не существовало. Меня лечили знаменитые гомеопаты. Мама, отказывая себе во всем, покупала лучшие продукты, деревенский творог, отпаивала меня сахарным сиропом и соком лимонов, которых тогда было не достать. И молилась. Меня даже крестили, хотя в те времена такой поступок считался предосудительным», — вспоминала Елена.

Болезни, донос и психиатрическая клиника

Елена Санаева (фото:РИА Новости / В. Нисанов)

«И потом человек, побывавший в психиатрической клинике, получал клеймо на всю жизнь. Соседки на коммунальной кухне изводили ее, кто-то смотрел косо, а кто-то еще и говорил: "Ну мы же знаем, где вы были!" Все это не могло пройти для мамы бесследно. Спустя несколько лет, когда мы уже переехали в отдельную квартиру, позвонила бывшая соседка и сказала: "Лидия Антоновна, простите меня за то, что я так издевалась над вами. Иначе я не смогу спокойно умереть". Мама разрыдалась и бросила трубку, настолько тяжелыми для нее оказались эти воспоминания», — вспоминала Санаева.

Конфликт вокруг внука и роль в «Чучеле»

Всеволод Санаев (фото: кадр из фильма «Возвращение "Святого Луки"»)

Конфликты и здоровье Всеволода Санаева

Последние годы жизни Всеволода Санаева

«Иногда она подолгу общалась с Быковым по телефону, после чего он мне говорил: "Да замечательная тетка!" Но главное, мама была очень благодарна Ролану за его отношение к Паше. Под конец жизни она стала такой слабой, что позволила мне заботиться о себе, как о маленькой», — вспоминала Санаева.

Всеволод Санаев (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

«Умирал от рака легких, очень тяжело — ни вздохнуть, ни выдохнуть не мог. Последние две недели он провел в нашем с Роланом доме. Когда стало совсем плохо, приехала "скорая", врач сказал: "Всеволод Васильевич, поедем в больницу, сделаем укол, кислородную маску подключим". Но папа отказался: "Нет, умру дома, с Лелей, с Роланом"», — рассказывала Елена.