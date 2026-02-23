Раймонд Паулс оказался в центре скандала в Латвии из-за масштабного фестиваля

23 февраля 2026, 21:05

Раймонд Паулс отозвал доверенности и раскритиковал фестиваль «За мою родину»

Раймонд Паулс (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

90-летний Раймонд Паулс оказался в центре конфликта в Латвии из-за песенного фестиваля «За мою родину». Подробности сообщает «КП».