Раймонд Паулс оказался в центре скандала в Латвии из-за масштабного фестиваля
90-летний Раймонд Паулс оказался в центре конфликта в Латвии из-за песенного фестиваля «За мою родину». Подробности сообщает «КП».
Организаторы фестиваля получили более 13 тысяч заявок от солистов и хоров на исполнение произведений Паулса. Композитор сообщил, что в принципе запретил бы это мероприятие.
При этом, по некоторым сведениям, организаторы уведомляли его о планах ещё в конце 2024 года. Мероприятие запланировано на июль 2026 года, и его программа, вероятно, будет скорректирована.
В феврале Паулс опубликовал заявление об отзыве всех доверенностей. Теперь никто не может представлять его интересы или заключать контракты от его имени. Внучка композитора отметила, что давние коллеги пианиста делают вид, будто не понимают ситуацию. Реклама фестиваля продолжалась в соцсетях даже после официальных заявлений.
Читайте также: