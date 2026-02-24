Блогер Лерчек вышла из совета директоров Letique из-за долгов на 174 млн рублей

24 февраля 2026, 13:09

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вышла из состава учредителей косметического бренда Letique на фоне долгов по налогам в размере 174 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.