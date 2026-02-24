Блогер Лерчек вышла из совета директоров Letique из-за долгов на 174 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вышла из состава учредителей косметического бренда Letique на фоне долгов по налогам в размере 174 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Чекалина занималась выпуском косметики и товаров для ухода под брендом Letique через компанию «Би фит», которую основала вместе с бывшим супругом Артёмом Чекалиным и партнёром Романом Вишняком. Изначально блогеру принадлежало 75% бизнеса, однако позже её доля сократилась до 37,5%, а затем она полностью передашла экс-супругу.
По версии издания, изменения в структуре собственности могут быть связаны с попыткой урегулировать финансовые споры. После скандала в 2023 году вокруг акции «Колесо фортуны», когда покупатели обвинили бренд в недобросовестном розыгрыше призов, интерес к продукции снизился. За последний год выручка компании составила 3,3 миллиона рублей.
