Смерть в муках, завистливый супруг, конфликт между сыном и мужем из-за наследства: вся правда о семье Любови Полищук
Красивая, статная, грациозная, пышущая ярким огнём актриса Любовь Полищук оставила заметный след на сцене театра и в кинопроектах. Она была эффектной женщиной с внутренним несгибаемым стержнем. О том, почему не сложился первый брак актрисы и разрушились отношения между сыном и отчимом, читайте в материале «Радио 1».
Она — вспышка, а он — бледная теньС первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук играла на сцене омского театра. Актриса сразу же приковывала внимание зрителей, а супруг-партнёр терялся в лучах своей жены. Макаров начал завидовать, злиться, пить и устраивать сцены, а после поднимать руку на Полищук. Любовь Григорьевна ушла от мужа и уехала из Омска (малая родина актрисы) в Москву с надеждой на счастливое будущее.
Вражда между сыном и вторым мужем
Во второй раз Любовь Полищук вышла замуж за Сергея Цигаля. Художник, интеллигент, он был совсем другим — спокойным, вроде бы надёжным. После тяжелого первого опыта актриса влюбилась без фанфар, с надеждой на мир.
Но сын от первого брака, Алексей Макаров, так и не наладил отношения с новым мужчиной матери. Алексей чувствовал себя чужим, начались ссоры. По словам сына актрисы, отчим поднимал на него руку. Позже родилась Мариэтта — дочь Полищук и Цигаля. Талантливая, яркая, с таким же неугомонным внутренним двигателем, как у матери.
Возможно, напряжённые отношения между Цигалем и Макаровым сложились из-за того, что Алексей чувствовал себя брошенным ребёнком. Любовь Григорьевна в своё время приняла тяжёлое решение — оставить сына в интернате, пока она пыталась заработать на жизнь. Видимо, Алексей был в обиде на мать. Макаров понял слишком поздно, как сложно было женщине, какую ношу она взвалила на свои плечи. В итоге Полищук металась между сыном и новым мужем, между чувством вины и страхом потерять. А между этим — сцена, съёмки, гастроли, физическая боль.
После смерти актрисы началась делёжка наследства. Алексей ничего не получил — Цигаль отобрал у него квартиру, Макаров вообще не участвовал в распределении наследства. Мать Любови — пожилая, уставшая от конфликтов — отказалась от претензий. Не захотела войны, но осадок остался.
Борьба за жизнь
На съёмках картины «Двенадцать стульев» актёр Андрей Миронов должен был поймать Любовь Полищук, но актриса упала на бетонный пол. Дубль получился отличным, пошёл в монтаж. Полищук быстро укололи обезболивающее, отнесли в гримёрку, поправили макияж — и сразу снимать следующую сцену. Возможно, это роковое стечение обстоятельств и стало причиной проблем со здоровьем. В 2000 году Полищук попадает в автомобильную аварию, после чего была вынуждена носить ортопедический корсет.
Любовь Григорьева работала по 14—16 часов, несмотря на адские боли в спине. Она входила в кадр и выступала на сцене так, как будто и не было этой болезни: лёгкая и живая игра актрисы не выдавала те страдания, которые она испытывала в реальной жизни. Возможно, актёрство служило для Любови Григорьевны как «обезболивающее», продлевало ей жизнь.
Ходят слухи, что в начале 90-х Полищук решилась на пластическую операцию. Результат актрису впечатлил — лицо стало свежее, взгляд — ярче. Всё выглядело убедительно. Позже артистке предложили уколы красоты. Одни говорят, что это были стволовые клетки, другие — сыворотка, привезённая «по личным каналам» из Израиля, а третьи – опасный суррогат. Но что это было в действительности — для всех остаётся загадкой. Результат сначала был ошеломляющим. Кожа светилась. Гримёры восторгались, режиссёры были довольны, Полищук — счастлива.
Однако, уже в 2005 году, после того как подтвердился диагноз — онкология, Полищук лечилась в Боткинской больнице и в Институте хирургии имени А. В. Вишневского. В Институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко ей сделали операцию по удалению части позвоночника. Затем она проходила реабилитацию в частной израильской клинике, но безуспешно.
В начале марта 2006 года, когда Любовь Григорьевна вернулась в Москву, она продолжала, уже будучи тяжело больной, сниматься в сериале «Моя прекрасная няня». В конце месяца, на финальный съёмочный день, она отпросилась из больницы. Последние месяцы Любовь Полищук жила на сильных обезболивающих препаратах. Поняв, что болезнь победила, она выписалась из больницы и вернулась домой к родным.
Финал
Любовь Полищук умерла в своей квартире во сне 28 ноября 2006 года, на 58-м году жизни. Артистка похоронена на Троекуровском кладбище. Полищук могла сыграть ещё великие роли, передать своё знание тем, кто только в начале актёрского пути, но не успела.