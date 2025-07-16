16 июля 2025, 14:22

Любовь Полищук (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Красивая, статная, грациозная, пышущая ярким огнём актриса Любовь Полищук оставила заметный след на сцене театра и в кинопроектах. Она была эффектной женщиной с внутренним несгибаемым стержнем. О том, почему не сложился первый брак актрисы и разрушились отношения между сыном и отчимом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Она — вспышка, а он — бледная тень Вражда между сыном и вторым мужем Борьба за жизнь Финал

Она — вспышка, а он — бледная тень

Вражда между сыном и вторым мужем

Сергей Цигаль (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Алексей Макаров (Фото: Instagram*, @makarov_alexey_)



Борьба за жизнь

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)



Финал