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Смерть в муках, завистливый супруг, конфликт между сыном и мужем из-за наследства: вся правда о семье Любови Полищук

Любовь Полищук (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Красивая, статная, грациозная, пышущая ярким огнём актриса Любовь Полищук оставила заметный след на сцене театра и в кинопроектах. Она была эффектной женщиной с внутренним несгибаемым стержнем. О том, почему не сложился первый брак актрисы и разрушились отношения между сыном и отчимом, читайте в материале «Радио 1».



Она — вспышка, а он — бледная тень

С первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук играла на сцене омского театра. Актриса сразу же приковывала внимание зрителей, а супруг-партнёр терялся в лучах своей жены. Макаров начал завидовать, злиться, пить и устраивать сцены, а после поднимать руку на Полищук. Любовь Григорьевна ушла от мужа и уехала из Омска (малая родина актрисы) в Москву с надеждой на счастливое будущее.

Вражда между сыном и вторым мужем


Во второй раз Любовь Полищук вышла замуж за Сергея Цигаля. Художник, интеллигент, он был совсем другим — спокойным, вроде бы надёжным. После тяжелого первого опыта актриса влюбилась без фанфар, с надеждой на мир.

Но сын от первого брака, Алексей Макаров, так и не наладил отношения с новым мужчиной матери. Алексей чувствовал себя чужим, начались ссоры. По словам сына актрисы, отчим поднимал на него руку. Позже родилась Мариэтта — дочь Полищук и Цигаля. Талантливая, яркая, с таким же неугомонным внутренним двигателем, как у матери.

Сергей Цигаль (Фото: Instagram*, @shnobelina)
Возможно, напряжённые отношения между Цигалем и Макаровым сложились из-за того, что Алексей чувствовал себя брошенным ребёнком. Любовь Григорьевна в своё время приняла тяжёлое решение — оставить сына в интернате, пока она пыталась заработать на жизнь. Видимо, Алексей был в обиде на мать. Макаров понял слишком поздно, как сложно было женщине, какую ношу она взвалила на свои плечи. В итоге Полищук металась между сыном и новым мужем, между чувством вины и страхом потерять. А между этим — сцена, съёмки, гастроли, физическая боль.

После смерти актрисы началась делёжка наследства. Алексей ничего не получил — Цигаль отобрал у него квартиру, Макаров вообще не участвовал в распределении наследства. Мать Любови — пожилая, уставшая от конфликтов — отказалась от претензий. Не захотела войны, но осадок остался.

Алексей Макаров (Фото: Instagram*, @makarov_alexey_)

Борьба за жизнь


На съёмках картины «Двенадцать стульев» актёр Андрей Миронов должен был поймать Любовь Полищук, но актриса упала на бетонный пол. Дубль получился отличным, пошёл в монтаж. Полищук быстро укололи обезболивающее, отнесли в гримёрку, поправили макияж — и сразу снимать следующую сцену. Возможно, это роковое стечение обстоятельств и стало причиной проблем со здоровьем. В 2000 году Полищук попадает в автомобильную аварию, после чего была вынуждена носить ортопедический корсет.

Любовь Григорьева работала по 14—16 часов, несмотря на адские боли в спине. Она входила в кадр и выступала на сцене так, как будто и не было этой болезни: лёгкая и живая игра актрисы не выдавала те страдания, которые она испытывала в реальной жизни. Возможно, актёрство служило для Любови Григорьевны как «обезболивающее», продлевало ей жизнь.

Ходят слухи, что в начале 90-х Полищук решилась на пластическую операцию. Результат актрису впечатлил — лицо стало свежее, взгляд — ярче. Всё выглядело убедительно. Позже артистке предложили уколы красоты. Одни говорят, что это были стволовые клетки, другие — сыворотка, привезённая «по личным каналам» из Израиля, а третьи – опасный суррогат. Но что это было в действительности — для всех остаётся загадкой. Результат сначала был ошеломляющим. Кожа светилась. Гримёры восторгались, режиссёры были довольны, Полищук — счастлива.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)
Однако, уже в 2005 году, после того как подтвердился диагноз — онкология, Полищук лечилась в Боткинской больнице и в Институте хирургии имени А. В. Вишневского. В Институте нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко ей сделали операцию по удалению части позвоночника. Затем она проходила реабилитацию в частной израильской клинике, но безуспешно.

В начале марта 2006 года, когда Любовь Григорьевна вернулась в Москву, она продолжала, уже будучи тяжело больной, сниматься в сериале «Моя прекрасная няня». В конце месяца, на финальный съёмочный день, она отпросилась из больницы. Последние месяцы Любовь Полищук жила на сильных обезболивающих препаратах. Поняв, что болезнь победила, она выписалась из больницы и вернулась домой к родным.

Финал


Любовь Полищук умерла в своей квартире во сне 28 ноября 2006 года, на 58-м году жизни. Артистка похоронена на Троекуровском кладбище. Полищук могла сыграть ещё великие роли, передать своё знание тем, кто только в начале актёрского пути, но не успела.
Анастасия Чубина

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