Полина Диброва перестала публиковать совместные фото с Дмитрием Дибровым
Подписчики Полины Дибровой, супруги телеведущего Дмитрия Диброва, обеспокоены отсутствием совместных фотографий в ее аккаунте, что спровоцировало слухи о возможном разводе.
Из профиля Полины исчезли снимки с мужем, и подписчики стали задавать вопросы о его местонахождении. Сама Полина пока не комментирует ситуацию, что лишь подогревает домыслы о проблемах в браке. Пользователи также отметили в соцсетях, что Полина давно не появляется на публике с Дмитрием.
Полина — четвертая жена Дмитрия Диброва. Они поженились в 2009 году и воспитывают троих сыновей.
Читайте также: