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«Просто уснул»: близкая подруга семьи Юрия Мороза рассказала подробности его смерти

Super: близкая подруга семьи Юрия Мороза рассказала подробности его смерти
Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Режиссер и актер Юрий Мороз ушел из жизни «очень спокойно». Об этом порталу Super рассказала близкая подруга семьи умершего Екатерина Кожевникова.



По словам собеседницы портала, в момент смерти Юрия Павловича с ним находилась дочь Дарья и жена Виктория. Сегодня Москва прощается с именитым режиссером. Он скончался 14 июля на 69-м году жизни от рака поджелудочной железы.

«Юра ушёл очень спокойно. С одной стороны лежала Вика, а с другой Даша. Он просто уснул», — рассказала Кожевникова.
Прощание с Юрием Морозом проходило в Большом траурном зале ЦКБ. Там присутствовали: Павел Деревянко, Константин Эрнст, Максим Виторган и прочие звезды отечественного шоубиза.
Никита Кротов

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