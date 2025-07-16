«Просто уснул»: близкая подруга семьи Юрия Мороза рассказала подробности его смерти

16 июля 2025, 12:18

Super: близкая подруга семьи Юрия Мороза рассказала подробности его смерти

Юрий Мороз (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Режиссер и актер Юрий Мороз ушел из жизни «очень спокойно». Об этом порталу Super рассказала близкая подруга семьи умершего Екатерина Кожевникова.





По словам собеседницы портала, в момент смерти Юрия Павловича с ним находилась дочь Дарья и жена Виктория. Сегодня Москва прощается с именитым режиссером. Он скончался 14 июля на 69-м году жизни от рака поджелудочной железы.





«Юра ушёл очень спокойно. С одной стороны лежала Вика, а с другой Даша. Он просто уснул», — рассказала Кожевникова.

