«Просто уснул»: близкая подруга семьи Юрия Мороза рассказала подробности его смерти
Super: близкая подруга семьи Юрия Мороза рассказала подробности его смерти
Режиссер и актер Юрий Мороз ушел из жизни «очень спокойно». Об этом порталу Super рассказала близкая подруга семьи умершего Екатерина Кожевникова.
По словам собеседницы портала, в момент смерти Юрия Павловича с ним находилась дочь Дарья и жена Виктория. Сегодня Москва прощается с именитым режиссером. Он скончался 14 июля на 69-м году жизни от рака поджелудочной железы.
«Юра ушёл очень спокойно. С одной стороны лежала Вика, а с другой Даша. Он просто уснул», — рассказала Кожевникова.Прощание с Юрием Морозом проходило в Большом траурном зале ЦКБ. Там присутствовали: Павел Деревянко, Константин Эрнст, Максим Виторган и прочие звезды отечественного шоубиза.