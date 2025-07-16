В Крыму обокрали заброшенный особняк Софии Ротару
В Крыму ограбили заброшенную дачу народной артистки СССР Софии Ротару. Инцидент произошёл несколько месяцев назад, однако детали стали известны лишь сейчас.
Злоумышленники воспользовались отсутствием охраны. За домом присматривал дворецкий, однако он исчез незадолго до кражи. В момент взлома замков сработала сигнализация, но прибывшим полицейским не удалось задержать преступников.
Точно не известно, что было украдено из дома. Но предполагается, что в особняке хранились ценные вещи, в том числе ценная коллекция фарфоровых кукол, которую Ротару собирала десятилетиями. Известно, что одна из подаренных её внучке статуэток оценивается в 25 тысяч долларов.
Местные жители заявили KP.RU, что дача пустует давно. Но раз в месяц приезжает садовник, который облагораживает территорию. Ротару не появлялась в особняке около пяти лет, как и её сын Руслан Еврокименко.
Напомним, что сейчас покинувшая Россию певица активно избавляется от недвижимости в стране. Она уже продала подаренную бывшим мэром Москвы квартиру в Пресненском районе столицы и две квартиры в Ялте. Ограбленный особняк также выставлен на продажу. Изначально его стоимость составляла 65 миллионов рублей, однако позже её снизили.
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