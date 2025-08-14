Смерть жены, борьба с болезнью и жизнь на «Краснодарской Рублёвке»: госнователь «Магнита» Сергей Галицкий
14 августа исполняется 58 лет российскому предпринимателю Сергею Николаевичу Галицкому — человеку, сумевшему построить крупнейшую в стране сеть продовольственных магазинов с нуля. О его карьерном пути и личной жизни расскажет «Радио 1».
Ранние годы и образование Сергея ГалицкогоСергей Николаевич Галицкий (при рождении — Арутюнян) появился на свет 14 августа 1967 года в Лазаревском, Краснодарский край. Детство будущего миллиардера проходило активно: он увлекался футболом, а в 14 лет всерьёз занялся шахматами, став кандидатом в мастера спорта. Первые навыки предпринимательства проявились ещё в юном возрасте — Сергей собирал фундук и продавал его на рынке, помогая семье. После школы он два года служил в армии, а в 1987 году поступил на экономический факультет Кубанского университета. Чтобы содержать себя, подрабатывал грузчиком.
Уже на третьем курсе Галицкий опубликовал аналитическую статью в журнале «Финансы и кредит», что принесло ему приглашение на работу в коммерческий банк. Он совмещал учёбу с должностью заместителя управляющего, а в 1993 году окончил университет. Через год покинул банковский сектор, посчитав его перспективы ограниченными.
Первые бизнес-проекты ГалицкогоВ 1994 году вместе с однокурсниками Галицкий основал компанию «Трансазия» — дистрибьютора косметики и парфюмерии Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Avon. Однако через год партнёры разделили бизнес, и Сергей создал собственную компанию «Тандер». Инвестиции на старте составили 100 тыс. долларов — их вложил банкир Алексей Богачев, получив 25% акций.
Появление сети «Магнит»В 1998 году «Тандер» открыл магазины формата cash & carry, но уже через два года изменил стратегию. Так появился формат дискаунтеров под брендом «Магнит» — сокращение от «Магазины низких тарифов». Концепция была вдохновлена немецкими аналогами и идеально подошла российскому рынку, который восстанавливался после кризиса 1998 года.
Сеть активно развивалась в небольших городах, где конкуренция с международными игроками была минимальной. К 2001 году у Галицкого было уже 160 магазинов. В 2006 году он провёл IPO, привлёк 368 млн долларов, а в 2013 году «Магнит» обогнал главного конкурента — «Пятёрочку» — по выручке и числу точек.
Уход Галицкого из «Магнита»В 2018 году, владея 16 350 магазинами, Галицкий продал 29,1% акций сети банку ВТБ за 138 млрд рублей, оставив за собой 3% и статус миноритарного акционера. Сегодня «Магнит» насчитывает более 30 тысяч торговых точек, занимает первое место в России по количеству магазинов и третье — по выручке.
Футбольный клуб «Краснодар» и Парк ГалицкогоДетская страсть к футболу переросла в масштабный проект. В 2008 году Сергей основал ФК «Краснодар» и вложил в него около 1 млрд долларов. В 2016-м был открыт современный стадион категории УЕФА 4, а рядом с ним — Парк Галицкого, строительство которого обошлось в более чем 4 млрд рублей.
Клуб неоднократно занимал призовые места в чемпионате России, участвовал в еврокубках, а в сезоне 2024/2025 впервые стал чемпионом страны. Галицкий мечтает, чтобы основа команды состояла исключительно из воспитанников собственной академии.
«Должен же я что-то любить в своей жизни, кроме родины и ребенка. Вот я люблю футбол. В футболе вы получаете то, что не можете получить в других видах деятельности. В футболе все 90 минут живешь в неопределенности, потому что нельзя предвидеть результат. Это и есть настоящая жизнь», — отметил он.
В 2016 году бизнесмен с братом жены, Сергеем Галицким-младшим, основал винодельню в уникальном терруаре «Красная горка». Старший Галицкий инвестировал средства и курирует стратегию, младший управляет производством.
Личная жизнь Сергея ГалицкогоВ 1995 году Сергей женился на Виктории Галицкой. Их дочь Полина в 2022 году заняла 14-е место в рейтинге Forbes среди богатейших наследников России. В июне 2023 года Виктория скончалась от онкологического заболевания в Италии.
Где живёт Сергей ГалицкийВладелец сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий обосновался в одном из самых престижных и охраняемых районов Краснодара — коттеджном посёлке Екатериновка от застройщика «КубаньИнвест». Этот элитный жилой комплекс расположен в Фестивальном микрорайоне, всего в нескольких минутах езды от центра города.
Территория посёлка полностью огорожена пятиметровым забором, оснащена камерами видеонаблюдения и охраняется круглосуточно. Въезд осуществляется только по пропускам через контрольно-пропускные пункты. Посторонним попасть сюда невозможно.
Недвижимость бизнесмена в ЕкатериновкеПо данным источников, у Сергея Галицкого здесь три коттеджа: один для него и семьи, два других — для родственников. Площадь каждого дома составляет от 200 до 300 квадратных метров. Архитектурно они сочетают элементы итальянского и калифорнийского стилей, без излишней вычурности. Внутреннее убранство домов неизвестно — предприниматель не публикует фото и предпочитает не афишировать личную жизнь.
Стоимость жилья в «Краснодарской Рублёвке»Цены на дома в Екатериновке начинаются от 40 миллионов рублей за объект без отделки. Готовые коттеджи с ремонтом и благоустроенным участком могут стоить от 200 миллионов рублей и выше. Именно поэтому район нередко называют «Краснодарской Рублёвкой» — за престиж, комфорт и высокий уровень безопасности.
Интересно, что, в отличие от многих соседей, Галицкий отказался от бассейна на участке. Вместо него он оборудовал собственную вертолётную площадку, чтобы экономить время и избегать пробок в загруженном Краснодаре.
«Элитный внутри элитного»: район ФестивальноеВнутри Екатериновки существует ещё более закрытый сектор — микрорайон Фестивальное. Он также обнесён высоким забором и буквально «утыкан» камерами. За порядком следит частное охранное агентство, специализирующееся на обеспечении безопасности состоятельных жителей. Попасть в Фестивальное можно только по специальным пропускам через единственный КПП с охраной уровня пограничного поста. Недвижимость здесь стартует от 200 миллионов рублей.
«Деньги – фантастическая вещь. Когда ты имеешь огромное количество денег – ты фантастически счастливый человек. Разговоры, что деньги не делают человека счастливым – неправда!», — подчеркнул Галицкий.
Между тремя коттеджами Галицкого располагается отдельная вертолётная площадка. Когда вертолёт не используется, предприниматель передвигается на чёрных автомобилях премиум-класса без опознавательных знаков. Эти машины хорошо узнают на дорогах Краснодара — им уступают дорогу без лишних вопросов.
Сергей Галицкий и борьба с болезньюВ 2021 году основатель «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил о проблемах со здоровьем, из-за которых сократил посещение матчей команды. Он не раскрыл диагноз, однако летом 2022 года в СМИ появилась информация, что бизнесмен борется с онкологическим заболеванием. В мае 2024 года в сети опубликовали фото Галицкого на игре «Краснодара» — поклонники отметили изменения в его внешности. В ноябре он вновь посетил футбол, на этот раз матч сборной России против Брунея.
Несмотря на лечение, Галицкий занимается развитием клуба: по данным СМИ, он организовал фонды для «Краснодара» и его академии. Руководство клубным фондом он доверил своей дочери Полине.