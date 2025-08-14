Лиана Шульгина рассказала об аварии по пути на ужин

14 августа 2025, 12:28

Невестка Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП по пути в ресторан

Лиана Шульгина (Telegram / @lianashulginaa)

Лиана Шульгина, невестка певицы Валерии, в своём Telegram-канале сообщила, что стала участницей ДТП.





По её словам, она направлялась на ужин, когда водитель другой машины задел её автомобиль при перестроении. Никто не получил травм, но на бампере остались царапины.



Шульгина отметила, что, несмотря на отсутствие серьёзных последствий, ситуация оказалась изматывающей — оформление происшествия и вызов полиции заняли несколько часов. При этом, как призналась девушка, случилось и неожиданно приятное совпадение.





«Попали в аварию прямо перед рестораном, в который и ехали! Друг, который был там, увидел всё это с веранды, сразу подошёл к нам и был рядом — это очень поддержало и разрядило обстановку. Пока ждали ДПС, даже успели вместе поесть там же, вот такая неожиданная встреча вышла. Всё обошлось, никто не пострадал — это главное! Но какой же это стресс...», — написала она.