Экс-помощница Елизаветы II раскритиковала принца Гарри: «Хватит делать из себя жертву»
Айлса Андерсон призвала принца Гарри взять ответственность за свою жизнь
Бывший пресс-секретарь и помощница королевы Елизаветы II Айлса Андерсон резко высказалась о принце Гарри, посоветовав ему прекратить жаловаться и начать действовать.
По её словам, она знала его с детства и с трудом узнаёт в нём нынешнего человека, каким он стал после отъезда из Великобритании.
«Хватит делать из себя жертву, стань героем пьесы, начни писать свой собственный сценарий. Люди просто устали от того, что принц Гарри думает, будто весь мир настроен против него и что его жизнь ужасна», — подчеркнула Андерсон.Она убеждена, что главная проблема герцога Сассекского — нежелание брать ответственность и постоянные попытки обвинить в своих неудачах других.
Андерсон вспоминает Гарри как доброго и милого, но вспыльчивого человека.
По её мнению, именно эта импульсивность и привела его к серьёзной ошибке — раскрытию семейных тайн в своих скандальных мемуарах.