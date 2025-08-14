Экс-помощница Елизаветы II раскритиковала принца Гарри: «Хватит делать из себя жертву»

14 августа 2025, 11:43

Айлса Андерсон призвала принца Гарри взять ответственность за свою жизнь

Фото: Istock/Bet_Noire

Бывший пресс-секретарь и помощница королевы Елизаветы II Айлса Андерсон резко высказалась о принце Гарри, посоветовав ему прекратить жаловаться и начать действовать.





По её словам, она знала его с детства и с трудом узнаёт в нём нынешнего человека, каким он стал после отъезда из Великобритании.





«Хватит делать из себя жертву, стань героем пьесы, начни писать свой собственный сценарий. Люди просто устали от того, что принц Гарри думает, будто весь мир настроен против него и что его жизнь ужасна», — подчеркнула Андерсон.