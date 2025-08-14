«Сладкое летнее путешествие»: Дмитрий Шепелев показал подборку фото всей семьи на отдыхе в Таиланде
Дмитрий Шепелев поделился кадрами семейного отдыха в Таиланде. Он показал волшебные закаты, роскошный отель и, конечно, моменты с детьми, включая фото подросшего сына от певицы Жанны Фриске — 12‑летнего Платона. Эти теплые моменты телеведущий выложил в личном блоге.
Напомним, что сейчас Шепелев женат на Екатерине Тулуповой. Пара познакомилась благодаря Платону, который посещал один детский сад с дочерью дизайнера. В 2018 году они начали жить вместе, а в 2021 на свет появился совместный сын влюбленных — Тихон. Сейчас мальчику 4 года.
Недавно Шепелев со всей семьей отправился в Таиланд. Для отдыха выбрали отель The Library на острове Самуи, расположенный в шаге от океана. Отель с библиотекой в сотни тысяч книг, бассейном и спа-центром обходится семье примерно от 50 тыс. рублей за ночь.
В объектив для памятных кадров попали оба мальчика. Платон принял задумчивую и «взрослую» позу, в то время как его младшего брата родители сфотографировали, когда Тихон с интересом оставлял следы на песке у воды.
«Собрал фотографии из нашего сладкого семейного летнего путешествия», — подписал Шепелев в посте.Он также запечатлел свою избранницу Екатерину Тулупову. А вот ее дочка (от прошлых отношений) Лада предпочла остаться за кадром. Однако в поездке девочка, разумеется, была.
Кстати, Шепелев и Тулупова подали заявление в ЗАГС лишь в июле 2025 года. Телеведущий много раз объяснял, что не считает брак обязательным для крепких и успешных отношений. Даже на любимой Жанне Фриске женат он не был. Дело в том, что в более молодые годы у 42-летнего звезды был негативный опыт, связанный с этим вопросом.
«В моем отношении ничего не изменилось. Речь же не о браке в смысле союза, а о формальности, которую мы называем браком. Я по-прежнему считаю, что отметка в паспорте и статус «жена», «замужем» ни на что не влияют. Это не добавляет ответственности двум взрослым людям. Не гарантирует, что пара будет работать над отношениями, не гарантирует верности», — объяснял он.Напомним, что 8 июля Жанне Фриске мог бы исполнится бы 51 год. Певица, трагически ушедшая из жизни в июне 2015 года от рака мозга, оставила после себя множество воспоминаний. В семье Жанны сейчас непростая ситуация: её отец находится в плохом состоянии, а сестра Наталья недавно перенесла срочную операцию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская