«Сладкое летнее путешествие»: Дмитрий Шепелев показал подборку фото всей семьи на отдыхе в Таиланде

14 августа 2025, 06:15

Дмитрий Шепелев выложил фотографии всей семьи на отдыхе в Таиланде

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев поделился кадрами семейного отдыха в Таиланде. Он показал волшебные закаты, роскошный отель и, конечно, моменты с детьми, включая фото подросшего сына от певицы Жанны Фриске — 12‑летнего Платона. Эти теплые моменты телеведущий выложил в личном блоге.





Напомним, что сейчас Шепелев женат на Екатерине Тулуповой. Пара познакомилась благодаря Платону, который посещал один детский сад с дочерью дизайнера. В 2018 году они начали жить вместе, а в 2021 на свет появился совместный сын влюбленных — Тихон. Сейчас мальчику 4 года.



Екатерина Тулупова (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Недавно Шепелев со всей семьей отправился в Таиланд. Для отдыха выбрали отель The Library на острове Самуи, расположенный в шаге от океана. Отель с библиотекой в сотни тысяч книг, бассейном и спа-центром обходится семье примерно от 50 тыс. рублей за ночь.



В объектив для памятных кадров попали оба мальчика. Платон принял задумчивую и «взрослую» позу, в то время как его младшего брата родители сфотографировали, когда Тихон с интересом оставлял следы на песке у воды.





«Собрал фотографии из нашего сладкого семейного летнего путешествия», — подписал Шепелев в посте.

Сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой Тихон (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)



Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске Платон (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)



«В моем отношении ничего не изменилось. Речь же не о браке в смысле союза, а о формальности, которую мы называем браком. Я по-прежнему считаю, что отметка в паспорте и статус «жена», «замужем» ни на что не влияют. Это не добавляет ответственности двум взрослым людям. Не гарантирует, что пара будет работать над отношениями, не гарантирует верности», — объяснял он.