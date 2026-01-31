31 января 2026, 17:00

Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)

Прошло более полувека с момента триумфа «Дня Победы», но Лев Лещенко, символ целой эпохи, по-прежнему на сцене. Сегодня он балансирует между легендарным прошлым и вызовами настоящего: продолжает выступать, отмечая, что «бегать по сцене уже тяжело», хранит верность единственной любви после болезненного развода и носит в сердце трагедию, о которой редко говорит. О творческой и личной жизни артиста, чья судьба неразрывно связана с историей страны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Льва Лещенко Начало карьеры в театре Начало музыкальной карьеры Лев Лещенко на телевидении Общественная деятельность Личная жизнь Льва Лещенко Здоровье Льва Лещенко Лев Лещенко сейчас



Биография Льва Лещенко

Начало карьеры в театре

Начало музыкальной карьеры

Лев Лещенко на телевидении

Общественная деятельность

Личная жизнь Льва Лещенко

Ирина Багудина и Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)

«Мы думали, но у нас был пример приемных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — делился Лещенко.

Здоровье Льва Лещенко

«У меня было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места. Но я не прекращаю работать, иначе депрессии не миновать», — вспоминал певец.

«Дело в том, что я заболел, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого — Аллы. Там собралось много людей, которые приехали Бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было, самоизоляцию объявили 16 числа. А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой, отказаться уже не мог, поскольку пообещал. Будем говорить честно: поехал спасать эту программу. Но там соблюдал все меры безопасности», — отмечал Лещенко.

«Дозированно выступаю, потому что уже трудновато перемещаться. Пока есть возможность и какой-то интерес, потихонечку буду работать. Но не буду ездить на Сахалин и Камчатку — тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни», — делился Лещенко.

Лев Лещенко сейчас