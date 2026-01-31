Травма позвоночника, запрещённый хит и горечь утраты детей: что скрывает за улыбкой народный артист Лев Лещенко?
Прошло более полувека с момента триумфа «Дня Победы», но Лев Лещенко, символ целой эпохи, по-прежнему на сцене. Сегодня он балансирует между легендарным прошлым и вызовами настоящего: продолжает выступать, отмечая, что «бегать по сцене уже тяжело», хранит верность единственной любви после болезненного развода и носит в сердце трагедию, о которой редко говорит. О творческой и личной жизни артиста, чья судьба неразрывно связана с историей страны, читайте в материале «Радио 1».
Биография Льва ЛещенкоЛев Лещенко появился на свет 1 февраля 1942 года в Москве в семье кадрового военного Валериана Андреевича Лещенко. Мама певца Клавдия Петровна скончалась, когда мальчику был лишь год и восемь месяцев. Воспитанием Лещенко занимались папа, мачеха Марина Михайловна и родная сестра Юлия.
Раннее детство Лев провел в Сокольниках. С пяти лет он посещал хор в ЦДКЖ под руководством хормейстера Анатолия Чмырева. Обладатель чистого дисканта в скором времени стал солистом хора и выходил на сцену на различных концертах.
Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
После того как семья музыканта перебралась в Войковский район, Лещенко начал ходить в школу №201. Там он продолжал выступать с хором Дома пионеров и даже пел для Сталина на праздновании 1 мая в 1952 году. Однако по настоянию хормейстера Лещенко принял решение отдать предпочтение сольному пению и стал исполнять известные песни Утесова на школьной сцене.
В старших классах Лев заинтересовался баскетболом. Он играл в составе юношеской команды «Динамо» и ему пророчили успешную спортивную карьеру. Однако полученная на физкультуре травма позвоночника не позволила ему играть дальше.
После выпуска из школы Лев предпринимал безуспешные попытки поступить в театральные вузы. Он даже трудился рабочим сцены в Большом театре и слесарем на заводе точных приборов. Потом в 1961 году Лещенко призвали в армию. Сначала Лев хотел быть моряком, однако по велению отца попал в танковые войска и служил в ГДР. Командиры быстро заметили вокальный талант молодого человека. В 1962 году Лещенко перевели в ансамбль песни и пляски дивизии, где он стал усиленно заниматься пением и готовиться к поступлению в ГИТИС.
Начало карьеры в театреПосле службы Лев опять пришел в ГИТИС. Тогда вступительные экзамены уже завершились, но молодому певцу дали шанс, так как его яркий талант успели запомнить. За годы армейской службы Лещенко избавился от стеснения, стал раскованней, благодаря чему прошел испытания и попал на курс Петра Селиванова.
Во время обучения на втором курсе Лев попал в Театр оперетты. Его первой ролью был грешник в постановке «Орфей в аду» с одной лишь репликой: «Пустите погреться».
Сам Лещенко отмечал, что учился у Покровского, Эфроса и Завадского. Более крупной ролью для Льва стал Витторио из постановки «Цирк зажигает огни». Персонаж Лещенко был уже пожилым, а гримировали его плохо. Спустя некоторое время артист понял, что с таким бас-баритоном в оперетте ему будут доставаться лишь роли отцов ключевых героев и злодеев, и покинул театр. Тогда же началась и работа в Москонцерте. Лев Лещенко был членом стажерской группы, а во время летних каникул молодой артист отправлялся на гастроли по СССР с концертными бригадами.
Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
Начало музыкальной карьерыСпустя несколько лет Лещенко стал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Уйти туда ему посоветовал Иосиф Кобзон. Они участвовали в совместном концерте, и Лев исполнил партию старого цыгана из оперы «Алеко». Кобзон надоумил коллегу попытать счастье на радио, и, как выяснилось, молодой исполнитель, несмотря на поставленный академический вокал, был буквально создан для эстрадной работы. Он мог спеть любую композицию.
Весной 1970 года Лещенко одержал победу в четвертом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Спустя два года Лев стал лауреатом международного конкурса «Золотой Орфей» (Болгария) и с песней Марка Фрадкина на стихи Роберта Рождественского «За того парня» стал победителем в Сопоте (Польша).
Ключевым достижением своей карьеры исполнитель всегда считал песню Давида Тухманова «День Победы», которую Лещенко в первый раз исполнил в 9 мая 1975 года. Именно в исполнении Лещенко эта композиции обрела свое звучание и нашла отклик в сердцах людей.
Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
Параллельно с Львом песню доверили исполнять Леониду Сметанникову. Однако его исполнение фронтовиков «не зацепило». Испугавшись скандала, композицию отправили на полку. Но Лещенко решил исполнить ее на концерте по случаю Дня милиции (песня «День Победы» была последней в программе). В эти годы исполнитель продолжил записывать песни, которые обретали популярность: «Спасибо вам за тишину», «Не плачь, девчонка».
Сотрудничество Льва с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым оказалось весьма успешным. Лещенко исполнил композиции авторства дуэта «Нам не жить друг без друга», «Любовь, комсомол и весна». Еще широко известны стали песни на стихи Ларисы Рубальской, Леонида Дербенева, Юрия Визбора.
В 1977 году Лещенко стал обладателем звание заслуженного артиста РСФСР, а через год ему вручили почетную премию имени Ленинского комсомола. В 1980 году певец получил орден Дружбы народов, а спустя три года за выдающиеся заслуги Лев стал Народным артистом РСФСР. В 1985 году музыканту присвоили орден «Знак почета».
Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
Лев Лещенко на телевиденииВпервые Лещенко появился на экране в 1967 году — это была эпизодическая роль в картине «Путь в «Сатурн», а потом и в фильме «Софья Перовская». В 1975 году артиста пригласили сыграть ключевую роль в картине «Ищу зарю».
Однако зрители помнят его не как актёра, а как ведущего и автора различных программ. За несколько лет он успел поработать над рядом телепередач и музыкальных фильмов, в том числе «Военно-полевой романс» и телешоу «STAR и млад». Лещенко также появлялся в камео в популярных проектах, таких как «Зайцев, жги!», а еще «Домашний арест».
В 2011 году Лещенко принял участие в телепроекте «Призрак оперы» Первого канала. Тогда Лев исполнял романсы и арии из классических произведений. В феврале 2017 года Лещенко провел концерт в Кремлевском дворце в честь своего 75-летия. Самые известные композиции вместе с именником исполнили Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Лолита и иные артисты российской эстрады.
В 2018 году Льва Лещенко пригласили поучаствовать в проекте «Голос 60+» в качестве наставника. В 2019 году он присоединился ко второму сезону шоу вместе с Михаилом Боярским, Валерией и Пелагеей. В первом сезоне член команды Лещенко Евгений Стругальский занял второе место. Во втором сезоне ситуация была идентичной — Юрий Шиврин из команды Льва стал вторым.
В октябре 2019 года Лещенко выступил на благотворительном концерте «Белая трость», по задумке которого слабовидящие дети исполняли песни вместе с народным артистами.
Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
Общественная деятельностьЛев Лещенко ведёт активную общественную деятельность, является вице-президентом Международного союза деятелей эстрадного искусства, президентом «Культурного фонда Льва Лещенко», членом общественного совета Министерства обороны РФ. В 2002-2014 годах артист был почетным президентом баскетбольных клубов «Динамо» и «Триумф» — команды базировались в подмосковных Люберцах. С 2019 года Лещенко был членом консультативного совета футбольного клуба «Динамо» (Москва).
Еще певец входил в состав жюри Российской национальной музыкальной премии, Всероссийского музыкального конкурса молодых исполнителей «Пять звезд», Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна», Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» и других.
Личная жизнь Льва ЛещенкоПервой женой Льва Лещенко была его сокурсница по ГИТИСу, певица и актриса Алла Абдалова. Они состояли в браке 10 лет. За это время пара много выступала вместе, они записали несколько дуэтов, в том числе «Старый клен». Однако в середине 1970-х годов супруги развелись.
Новой избранницей артиста стала Ирина Багудина. Их отношения начались в 1976 году в Сочи. Сначала роман держали в секрете из-за нежелания Лещенко придавать огласку роману. Лишь после официального развода с Абдаловой в 1978 году артист смог жениться на Ирине, с которой счастлив в браке уже больше 45 лет. Лев и Ирина не смогли завести ребенка по состоянию здоровья, однако это не повлияло на крепость их союза. В одном из интервью Ирина поделилась, что это обстоятельство много лет причиняло супругу боль, но сейчас все в прошлом.
Ирина Багудина и Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
Первая жена артиста сильно хотела детей, а возлюбленный еще не был к этому готов. Алла не была уверена в чувствах Лещенко. Из-за этого она несколько раз делала аборт. Ирина же через год после свадьбы уже забеременела, но случилось ужасное — на маленьком сроке девушка начала испытывать недомогание, долго терпела, а когда попала в больницу, то оказалось уже слишком поздно. Малыша она потеряла.
Медики отметили, что она не сможет родить из-за перенесенного в юности перитонита и осложнений после операции. Потом была еще одна беременность, но малыш опять скончался, не родившись. В те годы Лев и Ирина побоялись усыновления.
«Мы думали, но у нас был пример приемных детей у моих соседей и соседей моей жены, когда не получалось это, к сожалению. И мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — делился Лещенко.
Здоровье Льва ЛещенкоВесной 2020 года, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, Лещенко госпитализировали в реанимацию.
«У меня было потом четыре сердечных приступа — возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места. Но я не прекращаю работать, иначе депрессии не миновать», — вспоминал певец.
Вместе с физическими страданиями нахлынула и травля со стороны шоу-бизнеса. Звезды начали обвинять российского исполнителя в распространении инфекции, уверяя, что Лещенко не соблюдал все меры безопасности. Сравнивая даты его возвращения из США и участия в светских мероприятиях, некоторые предполагали, что его действия способствовали вспышке паники и распространению вируса.
«Дело в том, что я заболел, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого — Аллы. Там собралось много людей, которые приехали Бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было, самоизоляцию объявили 16 числа. А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой, отказаться уже не мог, поскольку пообещал. Будем говорить честно: поехал спасать эту программу. Но там соблюдал все меры безопасности», — отмечал Лещенко.
Через несколько лет в инфополе начали гулять слухи о том, что артист страдает от транстиретинового амилоидоза — смертельно опасной болезни, которая возникла из-за мутаций гена белка транстиретина. Хоть сам Лещенко так и не подтвердил диагноз, артист не стал отрицать наличие проблем.
«Дозированно выступаю, потому что уже трудновато перемещаться. Пока есть возможность и какой-то интерес, потихонечку буду работать. Но не буду ездить на Сахалин и Камчатку — тяжеловато. Все другие концерты будут присутствовать в моей жизни», — делился Лещенко.
Лев Лещенко (Фото: Instagram* /@levleschenko_official)
Лев Лещенко сейчасЛев Лещенко, несмотря на солидный возраст в 83 года, продолжает жить активной творческой жизнью. Он регулярно выступает на сборных концертах, государственных праздниках и музыкальных фестивалях. В декабре 2025 года, например, он представил специальную программу в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённую 50-летию песни «День Победы», за которую получил платиновый диск.
Однако артист признаёт, что годы берут своё: он отмечает, что «бегать по сцене уже тяжело», и ему приходится бережнее относиться к здоровью. Из-за этого он отказался от дальних гастролей и больших сольных концертов, хотя планов уйти со сцены не имеет. В конце 2025 года Лещенко также перенёс сильную простуду, временно сказавшуюся на голосе.