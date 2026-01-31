Достижения.рф

Сати Казанова показала дочь, лицо которой тщательно прятала

Сати Казанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сати Казанова опубликовала трогательное видео, на котором её дочь с редким санскритским именем — от фотографа-итальянца Стефано Тиоццо — сама бежит по заснеженному тротуару. При этом певица больше не скрывает лицо малышки от подписчиков.



Артистка впервые перестала прятать наследницу в августе 2025 года. Тогда она показала совместные кадры с дочерью в запрещённой в РФ социальной сети.

Ранее Сати Казанова также делилась личными размышлениями о том, как справляться с ощущением одиночества. По ее словам, нужно разговаривать с высшими силами, делясь своими переживаниями.

Перед этим муж Сати Казановой отреагировал на её статус монахини.

Никита Кротов

