Сати Казанова показала дочь, лицо которой тщательно прятала
Сати Казанова опубликовала трогательное видео, на котором её дочь с редким санскритским именем — от фотографа-итальянца Стефано Тиоццо — сама бежит по заснеженному тротуару. При этом певица больше не скрывает лицо малышки от подписчиков.
Артистка впервые перестала прятать наследницу в августе 2025 года. Тогда она показала совместные кадры с дочерью в запрещённой в РФ социальной сети.
Ранее Сати Казанова также делилась личными размышлениями о том, как справляться с ощущением одиночества. По ее словам, нужно разговаривать с высшими силами, делясь своими переживаниями.
Перед этим муж Сати Казановой отреагировал на её статус монахини.
Читайте также: