31 января 2026, 15:19

Певица Сати Казанова показала дочь, лицо которой тщательно прятала

Сати Казанова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сати Казанова опубликовала трогательное видео, на котором её дочь с редким санскритским именем — от фотографа-итальянца Стефано Тиоццо — сама бежит по заснеженному тротуару. При этом певица больше не скрывает лицо малышки от подписчиков.