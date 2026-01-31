«Не верил»: Максим Аверин рассказал о непризнании со стороны Константина Райкина

31 января 2026, 16:51

Актёр Максим Аверин рассказал, как завоевывал доверие Константина Райкина

Максим Аверин (Фото: Telegram @MaksimAverin)

Народный артист России Максим Аверин в большом интервью Надежде Стрелец затронул тему профессионального становления. Актёр вспомнил период, когда он остро переживал отсутствие одобрения со стороны ректора Щукинского училища Константина Райкина.





Аверин отметил, что первоначальное недоверие мастера он воспринял не как удар, а как мощный стимул для развития. Это чувство мотивировало его активнее работать над своим профессиональным уровнем.

«Меня это задевало. Был момент, когда я думал: что же он во мне не видит? Он даже говорил: «Я не верил в способности этого человека». И именно это меня подстёгивало. А когда он понял: «Опа, нет, этот парень может», — тогда и пошло дело. Так будет всегда», — поделился артист.