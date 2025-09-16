Смертельное ДТП, тюрьма и новые отношения: как сегодня живет самая скандальная пара из «Беременна в 16»
Героиня четвертого сезона программы «Беременна в 16» Ева Клячина из поселка Кондратово Пермского края стала мамой в 15 лет. Несмотря на непростые отношения с отцом ребенка Александром, молодой человек все же пришел в роддом, но новорожденного сына подержал на руках меньше минуты. С тех пор прошло четыре года. Как изменилась жизнь Евы и участвует ли отец мальчика в его воспитании, расскажет «Радио 1».
Ева в «Беременна в 16»История Евы Клячиной стала известна в 2021 году благодаря шоу «Беременна в 16». На тот момент девушка жила в Кондратово и занималась художественной гимнастикой. Однако после развода родителей ее жизнь резко изменилась: она бросила спорт и учебу, попала в компанию, где познакомилась с 16-летним Александром.
«Мне не хватало внимания, а Саша был очень заботлив», — рассказывала девушка в эфире.Сначала родители подростков не возражали против общения детей, но спустя пару недель стало ясно, что отношения зашли дальше дружбы.
Реакция Александра на беременностьКогда Александр узнал о беременности Евы, он настоял на аборте и пригрозил разрывом.
«Я красивый, умный, жизнерадостный, веселый. У меня знаете сколько телок? Если б вы знали?! Их много!», — говорил о себе Александр.Вскоре родители ребят решили, что им нужно попробовать жить вместе, и Ева переехала в дом к Александру. Однако отношения не складывались: конфликты с сестрой парня и постоянные ссоры внутри семьи осложняли жизнь молодой пары.
Рождение сына и конфликт из-за ДНК-тестаВ январе 2021 года Ева родила мальчика, которого назвала Мишей. Александр пришел на выписку, но подержал ребенка на руках всего полминуты, после чего отдал его бабушке. Более того, он потребовал пройти тест ДНК, заявив, что не уверен в верности возлюбленной. Возмущенная словами Александра Ева отказалась вписывать его в свидетельство о рождении сына и заявила, что будет воспитывать мальчика одна.
Жизнь после шоу: разрыв и новая любовьСпустя год, в октябре 2022-го, Ева стала гостьей программы «Жизнь после шоу. Б16». Она рассказала, что первое время Александр все же виделся с ней и ребенком. Вскоре выяснилось — он встречается с другой девушкой. После этого их отношения окончательно прекратились.
По словам Евы, отец ребенка не проявлял интереса к сыну и лишь изредка просил привезти его, чтобы бабушка могла поиграть с внуком.
«Я рада, что Саша не является по документам отцом Миши. Этот человек не достоин быть папой», — подчеркнула Ева.К этому моменту у Евы уже появились новые отношения. Она познакомилась с Игорем — высоким брюнетом спортивного телосложения. Выяснилось, что он был знаком с Александром.
Молодой человек быстро нашел общий язык с Мишей, обеспечивал семью и поддерживал Еву.
Позиция Игоря и конфликт с АлександромНа программе Игорь отметил, что официально жениться пока не планирует: его цель — отслужить в армии и поступить в полицию. Также он резко высказался о бывшем друге, подчеркнув, что Александр не проявляет инициативы в воспитании сына.
Молодой отец заявил обратное — якобы Ева запрещает ему видеться с ребенком, потому что он не помогает финансово. Психологи проекта отметили, что мать не должна ставить условия для встреч отца с сыном. Еве посоветовали разрешить Александру самому выстраивать отношения с мальчиком.
Девушка пообещала прислушаться, однако позже в соцсетях призналась: инициативы от Александра так и не последовало, а вскоре он оказался в тюрьме.
ДТП и трагическая гибель другаЛетом 2021 года Александр попал в серьезное ДТП вместе с другом Женей, который тоже принимал участие в проекте «Беременна в 16». За рулем находился Александр, а на пассажирском месте — Женя. Молодой человек не уступил дорогу «Ладе Гранте», произошло столкновение. Врачи 40 минут пытались завести сердце Евгения, но безуспешно. Его девушка, находившаяся в машине, выжила, получив перелом бедра.
По словам Евы, незадолго до вынесения приговора Александр успел жениться, и теперь его ждет новая семья.
Как живет Ева Клячина сейчасПосле шоу Ева активно развивала соцсети, делилась историей материнства и рекламировала товары. В 18 лет девушка оформила ипотеку, воспользовавшись материнским капиталом, и купила квартиру-студию.
Она поступила в пермский колледж на специальность «Дизайн» и признается, что творчество всегда было ее страстью.
«Поняла, что моя жизнь — это искусство и творчество, ведь с самого детства меня тянуло к этому».Сегодня Ева делится своими работами в соцсетях, занимается танцами и воспитывает сына. Мише уже четыре года, он посещает детский сад.