Смертельное ДТП, тюрьма и новые отношения: как сегодня живет самая скандальная пара из «Беременна в 16»

16 сентября 2025, 17:40

Ева Клячина (фото: кадр из программы «Беременна в 16»)

Героиня четвертого сезона программы «Беременна в 16» Ева Клячина из поселка Кондратово Пермского края стала мамой в 15 лет. Несмотря на непростые отношения с отцом ребенка Александром, молодой человек все же пришел в роддом, но новорожденного сына подержал на руках меньше минуты. С тех пор прошло четыре года. Как изменилась жизнь Евы и участвует ли отец мальчика в его воспитании, расскажет «Радио 1».





Содержание Ева в «Беременна в 16» Реакция Александра на беременность Рождение сына и конфликт из-за ДНК-теста Жизнь после шоу: разрыв и новая любовь Позиция Игоря и конфликт с Александром ДТП и трагическая гибель друга Как живет Ева Клячина сейчас

Ева в «Беременна в 16»

«Мне не хватало внимания, а Саша был очень заботлив», — рассказывала девушка в эфире.

Реакция Александра на беременность

«Я красивый, умный, жизнерадостный, веселый. У меня знаете сколько телок? Если б вы знали?! Их много!», — говорил о себе Александр.

Александр (фото: кадр из программы «Беременна в 16»)



Рождение сына и конфликт из-за ДНК-теста

Жизнь после шоу: разрыв и новая любовь

Ева и Александр (фото: кадр из программы «Беременна в 16»)

«Я рада, что Саша не является по документам отцом Миши. Этот человек не достоин быть папой», — подчеркнула Ева.

Позиция Игоря и конфликт с Александром

Игорь (фото: кадр из программы «Жизнь после шоу. Б16»)

ДТП и трагическая гибель друга

Как живет Ева Клячина сейчас

Ева с сыном (фото: кадр из программы «Жизнь после шоу. Б16»)

«Поняла, что моя жизнь — это искусство и творчество, ведь с самого детства меня тянуло к этому».