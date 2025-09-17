«Хотелось дать ему в лыч»: Домогательства со стороны коллеги, роман с рэпером Серегой и набор веса. Певице Бьянке 40 лет
Многими любимая белорусская певица Бьянка 17 сентября отмечает свое сорокалетие. Она стала известна широкой публике в 2005 году, выпустив песню «Лебединая», которая позже стала саундтреком к российскому фильму «Бой с тенью». Сегодня популярность певицы достигла своего пика, и теперь она больше времени уделяет продюсерской деятельности. Подробности творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Начало пути Бьянки: от классической музыки к R’n’B
Бьянка (Татьяна Липницкая) родилась 17 сентября 1985 года в Минске. С детства она была погружена в мир музыки: ее мама мечтала, чтобы дочь стала виолончелисткой, а сын — дирижером. Татьяна училась в музыкальном лицее, где добилась значительных успехов в игре на виолончели — ей даже предлагали переехать в Германию для игры в симфоническом оркестре. Однако уже в 12 лет она начала писать песни и увлеклась вокалом, предпочитая классике современные ритмы и джаз.
В 2005 году Бьянка (тогда еще под своим настоящим именем) записала песню «Лебединая» в дуэте с Максом Лоренсом. Композиция стала саундтреком к фильму «Бой с тенью» и моментально взлетела на вершины чартов. Это был поворотный момент в ее карьере: после успеха «Лебединой» Татьяна окончательно взяла псевдоним Бьянка и начала развивать свой уникальный стиль — «русский народный R’n’B», сочетающий современные афроамериканские ритмы с мелодиями и инструментами славянского фольклора (балалайка, гармонь).
Пик популярности и эксперименты
В 2006 году вышел дебютный альбом «Русский народный R’n’B», который включал хиты «Были танцы» и «Про лето». Бьянка стала лицом русского R’n’B, получила награды MTV Russian Music Awards и сотрудничала с Потапом, Настей Каменских, Ираклием, Птахой и другими. Ее клипы («Стиль собачки», «Я не отступлю», «Дымом в облака») собирали миллионы просмотров, а песни звучали в клубах и на радио.
Сдвиг фокуса: продюсирование и новые проекты
С 2010-х годов Бьянка постепенно смещает фокус с сольной карьеры на продюсерскую деятельность. Она переезжает в Москву, подписывает контракт с Gala Records и начинает работать с молодыми артистами. В 2023 году она сотрудничает с лейблом Insight Music, поддерживая исполнителей Данилевского, ArTur, Макса Лоренса, DEGI, Лизабэт и БигБэта. Несмотря на то, что ее собственная популярность как исполнительницы несколько снизилась, Бьянка остается востребованным продюсером и ментором.
Личная жизнь Бьянки
Певица Бьянка никогда не была обделена мужским вниманием. В интервью Youtube-канала FAMETIME TV она отмечала:
«Я с 16 лет в отношениях. Постоянно с кем-то жила: то по пять лет, то по шесть, то год, то полгода. Меня постоянно звали замуж. Все хотели от меня детей. Меня всегда окружали либо инфантилы, либо супермегабогатые мужики. Такие, которые хотели мной манипулировать, чтобы я была всегда под их контролем и так далее».
В период сотрудничества с рэпером Серегой в СМИ появлялись публикации о возможном романе между ними. Однако в интервью звезда четко заявила, что их отношения основаны исключительно на дружбе и общей страсти к музыке.
Были в жизни певицы и неприятные моменты с домогательствами коллег по цеху. В поезде к ней приставал известный артист из отечественного шоу-бизнеса.
«Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде. Чувак, уже понятно, что ты мне, во-первых, не нравишься. Во-вторых, ты женат. А в-третьих, ты козел, и как так можно себя вести. И что он делает? Весь поезд артистов, просто известнейших. Он берет и хлопает меня по попе. В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч».
Около 9 лет назад Бьянка познакомилась с Романом Безруковым. Он был гитаристом в её коллективе, а затем стал саунд-продюсером. Их отношения начались после того, как Роман помог ей расстаться с другим ухажёром — архитектором из Марокко. Зимой 2018 года Роман сделал Бьянке предложение в романтической обстановке. Свадьба состоялась в Москве, а медовый месяц пара провела в Таиланде.
Брак продлился всего несколько месяцев. По словам Бьянки, отношения испортились из-за постоянных ссор и конфликтов, которые доходили до битья посуды и уничтожения музыкальных инструментов. Официально брак был расторгнут в 2021 году, но пара сохранила доброжелательные отношения. После развода у Бьянки было несколько коротких романов, но ни один из них не привёл к серьёзным отношениям. Певица отмечает, что она стала более ответственно подходить к выбору партнёра.
Сейчас Бьянка не состоит в браке и не имеет детей. Она открыто заявляет, что чувствует себя счастливой и не стремится замуж. В одном из интервью Бьянка упоминала, что хотела бы видеть рядом с собой спокойного человека, не связанного с шоу-бизнесом, например, врача-хирурга.
Здоровье Бьянки
В социальных сетях Бьянка сообщила о серьезных проблемах с желудком и аллергических реакциях, которые привели к значительным изменениям во внешности. Певица призналась, что долгое время не придавала значения таким факторам, как непереносимость лактозы или пищевые аллергены. Артистке пришлось перейти на здоровое питание, исключив все потенциально опасные продукты, хотя точный аллерген так и не был идентифицирован.
Помимо проблем с пищеварением, у Бьянки обнаружили грыжу позвоночника. Это заболевание стало результатом интенсивных танцевальных выступлений на сцене и значительных физических нагрузок.
«Здоровье у меня на шесть, к сожалению, потому что врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны для того, чтобы восстановить здоровье», — писала звезда.
В 2023 году поклонники заметили явный набор веса у певицы. Сама она это объяснила отсутствием диеты в отпуске.
«В один прекрасный момент я поняла, что хочу отдохнуть, посмотреть мир. Я поехала на Бали, во Вьетнам, Пхукет, а там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе (я на месяц поехала), то можно все есть. Для спортзала там было жарко. В общем, все дошло до того, что я встала на весы у эндокринолога, когда уже просто не могла сбросить вес, потому что ела все подряд. Когда я поняла, что вешу 90, — заплакала», — рассказывала певица в утреннем шоу на ТНТ.
Но уже в начале 2024 года она удивила поклонников новыми формами, сбросив 32 килограмма.