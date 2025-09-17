17 сентября 2025, 02:34

Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)

Многими любимая белорусская певица Бьянка 17 сентября отмечает свое сорокалетие. Она стала известна широкой публике в 2005 году, выпустив песню «Лебединая», которая позже стала саундтреком к российскому фильму «Бой с тенью». Сегодня популярность певицы достигла своего пика, и теперь она больше времени уделяет продюсерской деятельности. Подробности творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало пути Бьянки: от классической музыки к R’n’B Пик популярности и эксперименты Сдвиг фокуса: продюсирование и новые проекты Личная жизнь Бьянки Здоровье Бьянки



Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)



Бьянка (Фото: Telegram @biankanumber1)



«Я с 16 лет в отношениях. Постоянно с кем-то жила: то по пять лет, то по шесть, то год, то полгода. Меня постоянно звали замуж. Все хотели от меня детей. Меня всегда окружали либо инфантилы, либо супермегабогатые мужики. Такие, которые хотели мной манипулировать, чтобы я была всегда под их контролем и так далее».

«Это очень известный человек. Каждый его знает и считает, что он один из самых невероятно светлых людей и певцов у нас на эстраде. Чувак, уже понятно, что ты мне, во-первых, не нравишься. Во-вторых, ты женат. А в-третьих, ты козел, и как так можно себя вести. И что он делает? Весь поезд артистов, просто известнейших. Он берет и хлопает меня по попе. В этот момент мне просто хотелось развернуться и дать ему в лыч».

«Здоровье у меня на шесть, к сожалению, потому что врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А еще недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжелая. Очень долго отходила — полтора месяца, но сейчас все хорошо. Я пью определенные таблетки, гормоны для того, чтобы восстановить здоровье», — писала звезда.

«В один прекрасный момент я поняла, что хочу отдохнуть, посмотреть мир. Я поехала на Бали, во Вьетнам, Пхукет, а там все так вкусно и все так дешево! И я подумала, ну раз я на отдыхе (я на месяц поехала), то можно все есть. Для спортзала там было жарко. В общем, все дошло до того, что я встала на весы у эндокринолога, когда уже просто не могла сбросить вес, потому что ела все подряд. Когда я поняла, что вешу 90, — заплакала», — рассказывала певица в утреннем шоу на ТНТ.