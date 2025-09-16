Продюсер Аксюта назвал особенность конкурса «Интервидение»
Продюсер Аксюта: «Интервидение» будет организовано на высочайшем уровне
Конкурс «Интервидение» интересен в первую очередь тем, что авторы и исполнители хитов не известны широкой публике. Об этом заявил глава дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта в беседе с URA.RU.
По его мнению, это весьма интересная и новая для российской аудитории музыка, ранее ей неизвестная.
«Уверен, вы не назовете ни одного колумбийского или арабского хита. А сейчас есть возможность это все объединить в одном месте, и каждый из участников продемонстрирует те песни, которые являются фаворитами в их странах», — отметил Аксюта.
Продюсер подчеркнул, что в ближайшее время станет известно, способны ли иностранные артисты соперничать с западными исполнителями. Организаторы конкурса обещают провести его на высочайшем уровне, не уступая по качеству Евровидению.
Финал «Интервидения» пройдет в Подмосковье 20 сентября на «Live Арене». Россию на конкурсе представит певец SHAMAN.