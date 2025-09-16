Продюсер Аксюта назвал особенность конкурса «Интервидение»

16 сентября 2025, 14:34

Продюсер Аксюта: «Интервидение» будет организовано на высочайшем уровне

Юрий Аксюта (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Конкурс «Интервидение» интересен в первую очередь тем, что авторы и исполнители хитов не известны широкой публике. Об этом заявил глава дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта в беседе с URA.RU.





По его мнению, это весьма интересная и новая для российской аудитории музыка, ранее ей неизвестная.





«Уверен, вы не назовете ни одного колумбийского или арабского хита. А сейчас есть возможность это все объединить в одном месте, и каждый из участников продемонстрирует те песни, которые являются фаворитами в их странах», — отметил Аксюта.