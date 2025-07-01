«Смерти нет»: Никита Джигурда сделал заявление о Паше Технике
Никита Джигурда: Паша Техник специально доводил себя до предельного состояния
Актёр Никита Джигурда в эфире программы «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» поделился воспоминаниями о рэпере Паше Технике. По словам артиста, они неоднократно пересекались как в Таиланде, так и в России, а также вместе участвовали в различных шоу.
«Я к нему относился и отношусь великолепно. Это моё поколение», — отметил Джигурда.Он рассказал, что Паша часто «раздвигал границы своего сознания» и стремился к состояниям изменённого восприятия.
«Я сам добиваюсь этого через голодание. В сытом состоянии и без разрешённых в Голландии или Таиланде средств, которые у нас запрещены, я достигаю нужного состояния с помощью аскезы, настоек разрешенных трав и грибов», — пояснил актёр.По его словам, Техник специально интуитивно доводил себя до предельного состояния.
«Между жизнью и смертью открывается знание о том, что смерти нет», — заключил он.Он добавил, что Пашу похоронили как культового персонажа из-за того, что он был настоящим. Напомним, Паша Техник скончался 5 апреля 2025 года. Рэпер долгое время боролся с наркотической зависимостью, но победить ее так и не смог.