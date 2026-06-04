04 июня 2026, 13:57

Анатолий Кот (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анатолий Кот часто воспринимается как «злодей» российского кино, но за этим образом скрывается талантливый и харизматичный актер, способный играть разнообразные роли. Те, кто общался с ним лично, отмечают его очарование и дружелюбие. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Учеба и театральный уклон Работа в театрах трех государств Кинокарьера Анатолия Кота Отрицательные персонажи Фиктивный брак с Юлией Высоцкой Роман с Кристиной Орбакайте Настоящая семья: встреча с Еленой Анатолий Кот сейчас

Ранние годы и семья

Учеба и театральный уклон

Анатолий Кот (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Работа в театрах трех государств

Кинокарьера Анатолия Кота

Отрицательные персонажи

«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказывал Кот.

Анатолий Кот (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фиктивный брак с Юлией Высоцкой

Роман с Кристиной Орбакайте

Настоящая семья: встреча с Еленой

«Я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — признавался он.

Анатолий Кот (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Анатолий Кот сейчас