«Снесло башку»: Германия, скандалы в Беларуси, фиктивный брак и слухи о романе с Орбакайте. Неизвестные страницы жизни Анатолия Кота
Анатолий Кот часто воспринимается как «злодей» российского кино, но за этим образом скрывается талантливый и харизматичный актер, способный играть разнообразные роли. Те, кто общался с ним лично, отмечают его очарование и дружелюбие. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и семьяАнатолий Кот родился летом 1973 года в Минске. Его детство прошло в любящей и заботливой многодетной семье, где помимо него росли еще два брата и две сестры. С ранних лет Толя проявлял заметные творческие способности. Школьные спектакли стали для него отличной возможностью для самовыражения, позволяя погружаться в мир эмоций и перевоплощений. Уже в первом классе он читал стихи перед выпускниками, завораживая всех своей непосредственностью и артистизмом.
Учеба и театральный уклонУчеба давалась Анатолию непросто: математика и другие точные дисциплины шли тяжело, зато гуманитарные предметы по-настоящему его увлекали. В старших классах он перешел в школу с театральным уклоном, и этот шаг многое изменил в его жизни. После занятий Анатолий ходил в студию, где оттачивал актерское мастерство.
Работа в театрах трех государствПосле окончания школы Кот поступил в Белорусскую государственную академию искусств. Его старшие братья выбрали военную карьеру, а младшая сестра Наталья стала актрисой Минского театра кукол. Завершив обучение, Анатолий участвовал в спектаклях в минских театрах, но в начале 2000-х актерская профессия в Беларуси стала малоприбыльной. Он выучил немецкий язык и переехал в Германию, где продолжал актерскую карьеру, играя в постановках, таких как «Орфей и Эвридика» и «Записки сумасшедшего». В 2005 году Анатолий решил попробовать себя в России и переехал в Москву. Он стал частью труппы Театра Армена Джигарханяна, который стал для него близким другом и наставником. На сцене он выступал в спектаклях «Три сестры», «Требуется лжец» и «Трамвай «Желание». Анатолий работал в театрах трех государств: Беларуси, Германии и России, прежде чем перейти в Театр Сатиры и МХТ им. А. П. Чехова.
Кинокарьера Анатолия КотаКинокарьера Анатолия Кота стартовала в 1997 году. Сначала он появлялся в небольших эпизодах. Его дебютом стала короткометражка «Две истории одного гусара». Настоящий успех пришел к актеру в 2000-х. В этот период он много снимался в популярных сериалах. Широкую известность Коту принес фильм «Анастасия Слуцкая». За работу в этой картине фестиваль «Стожары» вручил ему награду. В 2004 году артист впервые вышел на первый план в военной драме «Еще о войне». Он охотно пробует себя в разных жанрах. Особое место в его фильмографии занимают военные ленты. Кот считает, что такие истории помогают сохранить память о войне.
Отрицательные персонажиАнатолий Кот имеет за плечами почти 150 ролей в кино, большинство из которых связаны с отрицательными персонажами. Тем не менее, актер всегда старается оправдать своих героев, считая, что даже у злодеев есть свои причины и мотивация.
«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказывал Кот.
Несмотря на обилие отрицательных ролей в его карьере, в реальной жизни Анатолий Кот является добрым и открытым человеком. Его близкие отмечают его искренность и доброжелательность. Возможно, именно это противоречие между его экранным образом «злодея» и настоящим характером делает его игру такой запоминающейся. Телезрители особенно запомнили его роли в таких проектах, как «Солдаты-11», «Брестская крепость», «Маргоша», «Молодежка», «По законам военного времени», «Битва за Севастополь», «Небеса подождут», «Опасные связи», «Ищейка» и многих других. Однако одна из его работ привела к потере репутации в Беларуси: после съемок в польской драме «Жыве Беларусь!» (2012), затрагивающей тему политического режима президента Александра Лукашенко, Анатолий Кот оказался в черном списке актеров своей страны.
Фиктивный брак с Юлией ВысоцкойВпервые Анатолий Кот пришел в ЗАГС с Юлией Высоцкой. Они учились на одном курсе. Этот союз был формальностью. Юлии требовалось белорусское гражданство, чтобы работать в театре Янки Купалы.
Роман с Кристиной ОрбакайтеВ 2004 году в прессе заговорили о романе Анатолия Кота с Кристиной Орбакайте. Однако ни актер, ни певица эти отношения не подтвердили. Поэтому история так и осталась на уровне слухов. Они познакомились на съемках сериала «Родственный обмен». Между ними сразу возникла заметная симпатия. Позже Анатолий вспоминал забавный эпизод с первой откровенной сценой. По его словам, у него онемела рука, но признаться в этом Кристине он постеснялся.
Настоящая семья: встреча с ЕленойНастоящее семейное счастье пришло к актеру после знакомства со стилистом и имиджмейкером Еленой. Влюбленные расписались в Минске. Вскоре у них родилась дочь Алиса. Позже семья перебралась в Москву, супруга занялась воспитанием ребенка. Новый поворот в личной жизни Анатолия произошел во время работы над сериалом «Маргоша». Проект принес ему не только популярность, но и сильное чувство. Актер влюбился в коллегу Янину Колесниченко.
«Я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — признавался он.
Сначала пара не афишировала роман. Со временем их все чаще видели вместе на светских мероприятиях. Янина стала представляться как жена Анатолия. Осенью 2011 года у них родилась дочь Арина. При этом оформлять отношения официально они не спешат. Анатолий уверен: любовь и взаимопонимание важнее штампа в паспорте.
Анатолий Кот сейчасТворческая жизнь Анатолия Кота идет в привычном ритме. Актер по-прежнему востребован, а его график плотно занят съемками сразу в нескольких проектах. Осенью 2022 года стартовала работа над сериалом «Ангелы района». Вскоре в Сети появились кадры, где артист позировал в полицейской форме. Ему вновь досталась роль сотрудника правоохранительных органов. В марте 2024 года премьеру выпустил IVI, а уже в апреле картину показал телеканал «Россия-1».
Исполнитель также завершил съемки в семейной криминальной саге «Расплата». На площадке он работал вместе с Леонидом Бичевиным, Игорем Жижикиным и Сергеем Юшкевичем. В мае сериал вышел на Wink, а затем РЕН ТВ анонсировал телепремьеру. Накануне Дня Победы зрители увидели на «России-1» шестисерийную военную драму «Истребители. Битва за Крым». В этом проекте Кот сыграл одного из центральных персонажей. В центре сюжета — летчик Романов, которого сыграл Игорь Петренко. Герой участвует в создании новейшего истребителя, способного дать советской армии преимущество в воздушных боях. Кроме того, актер продолжает работу над политическим триллером «Спойлер» и трагикомедией «Тетка».