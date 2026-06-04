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В Подмосковье четырёхлетний мальчик погиб в ДТП на питбайке

Фото: Istock/Pipat Yapathanasap

В Подмосковье четырёхлетний мальчик погиб в ДТП на питбайке. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».



Трагедия произошла 3 июня в коттеджном посёлке. По предварительной информации следствия, один из взрослых посадил четырёхлетнего ребёнка на мотоцикл, предназначенный для кросса и внедорожной езды.

Во время движения транспортное средство наехало на препятствие. Ребёнок получил тяжёлые травмы, медики не смогли спасти его. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Нижнем Тагиле. Там питбайк под управлением двух подростков столкнулся с автобусом.

Ольга Щелокова

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