В Подмосковье четырёхлетний мальчик погиб в ДТП на питбайке
В Подмосковье четырёхлетний мальчик погиб в ДТП на питбайке. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Трагедия произошла 3 июня в коттеджном посёлке. По предварительной информации следствия, один из взрослых посадил четырёхлетнего ребёнка на мотоцикл, предназначенный для кросса и внедорожной езды.
Во время движения транспортное средство наехало на препятствие. Ребёнок получил тяжёлые травмы, медики не смогли спасти его. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Нижнем Тагиле. Там питбайк под управлением двух подростков столкнулся с автобусом.
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