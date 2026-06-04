Российские блогеры обвинили бренд одежды в воровстве аккаунтов под видом рекламы
В российском сегменте соцмедиа выявили новую схему мошенничества, жертвами которой уже стали несколько популярных блогеров. Злоумышленники действуют от имени бренда одежды SKVRT, сообщает телеграм-канал SHOT.
Пострадавшие рассказывают, что получали в личные сообщения предложение стать амбассадором компании. Чтобы не вызывать подозрений, лжеменеджеры использовали «живые» аватарки и имели подписчиков, извиняясь за то, что пишут с технических аккаунтов. При этом официального сообщества магазина в соцсетях действительно нет — этот факт насторожил одних пользователей, но не остановил других.
Жертв заманивали обещаниями выгодного сотрудничества, после чего просили перейти по ссылке для уточнения деталей или регистрации в партнерской программе. Попав на точную копию страницы входа в Telegram, пользователь вводил номер телефона и код из SMS. Этой информации оказывалось достаточно, чтобы получить полный доступ к аккаунту жертвы.
Ранее в России активизировались мошенники, продающие школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Аферисты работают через популярные мессенджеры.
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