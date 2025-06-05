«Снесло башку»: работа в Германии, потеря репутации в Беларуси, фиктивный брак, роман с Орбакайте — что еще скрывает Анатолий Кот?
Анатолий Кот часто воспринимается как «злодей» российского кино, но за этим образом скрывается талантливый и харизматичный актер, способный играть разнообразные роли. Те, кто общался с ним лично, отмечают его очарование и дружелюбие. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и семьяАнатолий Кот родился летом 1973 года в Минске. Его детство прошло в любящей и заботливой многодетной семье, где, помимо него, росли еще два брата и две сестры.
С ранних лет Толя проявлял заметные творческие способности. Школьные спектакли стали для него отличной возможностью для самовыражения, позволяя погружаться в мир эмоций и перевоплощений. Уже в первом классе он читал стихи перед выпускниками, завораживая всех своей непосредственностью и артистизмом.
Учеба и театральный уклонУчеба давалась Анатолию не без трудностей: точные науки были для него сложными, но гуманитарные предметы он изучал с большим интересом. В старших классах его перевели в школу с театральным уклоном, что стало важным этапом в его жизни. После уроков он продолжал развивать свои актерские навыки, посещая театральную студию.
Первые шаги к самостоятельностиПервые деньги юный Анатолий зарабатывал, сдавая бутылки. Позже он начал помогать своему отцу, мастеру на все руки, в гараже, где они вместе занимались ремонтом автомобилей. От отца Анатолий унаследовал трудолюбие, ответственность и важные жизненные навыки, которые применяет и сейчас.
В своих интервью актер всегда с теплотой вспоминает своего отца, считая его главным источником вдохновения и опорой в жизни.
Работа в театрах трех государствПосле окончания школы Анатолий Кот поступил в Белорусскую государственную академию искусств. Его старшие братья выбрали военную карьеру, а младшая сестра Наталья стала актрисой Минского театра кукол. Завершив обучение, Анатолий участвовал в спектаклях в минских театрах, но в начале 2000-х актерская профессия в Беларуси стала малоприбыльной. Он выучил немецкий язык и переехал в Германию, где продолжал актерскую карьеру, играя в постановках, таких как «Орфей и Эвридика» и «Записки сумасшедшего».
В 2005 году Анатолий решил попробовать себя в России и переехал в Москву. Он стал частью труппы Театра Армена Джигарханяна, который стал для него близким другом и наставником. На сцене этого театра он выступал в спектаклях «Три сестры», «Требуется лжец» и «Трамвай «Желание». Анатолий работал в театрах трех государств: Беларуси, Германии и России, прежде чем перейти в Театр Сатиры и МХТ им. А. П. Чехова.
КиноКинокарьера Анатолия Кота началась в 1997 году с эпизодических ролей, его дебютом стал короткометражный фильм «Две истории одного гусара». Прорыв произошел в 2000-х, когда он стал активно сниматься в популярных сериалах и получил первую славу благодаря роли в фильме «Анастасия Слуцкая», за которую был награжден на фестивале «Стожары». Его первой главной ролью в кино стала военная драма «Еще о войне» (2004). Анатолий не боится экспериментировать с разными жанрами, включая военные фильмы, подчеркивая важность памяти о войне.
Отрицательные персонажиАнатолий Кот имеет за плечами почти 150 ролей в кино, большинство из которых связаны с отрицательными персонажами. Тем не менее, актер всегда старается оправдать своих героев, считая, что даже у злодеев есть свои причины и мотивация.
«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказывал Кот.
Несмотря на обилие отрицательных ролей в его карьере, в реальной жизни Анатолий Кот является добрым и открытым человеком. Его близкие отмечают его искренность и доброжелательность. Возможно, именно это противоречие между его экранным образом «злодея» и настоящим характером делает его игру такой запоминающейся. Телезрители особенно запомнили его роли в таких проектах, как «Солдаты-11», «Брестская крепость», «Маргоша», «Молодежка», «По законам военного времени», «Битва за Севастополь», «Небеса подождут», «Опасные связи», «Ищейка» и многих других.
Однако одна из его работ привела к потере репутации в Беларуси: после съемок в польской драме «Жыве Беларусь!» (2012), затрагивающей тему политического режима президента Александра Лукашенко, Анатолий Кот оказался в черном списке актеров своей страны.
Фиктивный брак с Юлией ВысоцкойАнатолий Кот впервые посетил ЗАГС вместе с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он учился на одном курсе. Этот брак оказался фиктивным и был заключен для того, чтобы Юлия могла получить белорусское гражданство для работы в театре Янки Купалы.
Роман с Кристиной ОрбакайтеСледующим значимым событием в личной жизни Анатолия стал роман с известной певицей Кристиной Орбакайте в 2004 году. Однако ни один из артистов так и не подтвердил свои отношения, что сделало эту тему предметом спекуляций в прессе. Их знакомство произошло на съемках сериала «Родственный обмен», где взаимодействие на площадке было наполнено особым очарованием. Анатолий вспоминает, что во время их первой откровенной сцены у него онемела рука, но он стеснялся сказать об этом Кристине.
Настоящая семья: встреча с ЕленойСемейное счастье Анатолия Кота началось после встречи со стилистом-имиджмейкером Еленой. Пара расписалась в Минске, и вскоре у них родилась дочь Алиса. Позже семья переехала в Москву, где Елена посвятила себя воспитанию дочери, так как у супругов не было возможности нанять няню.
Любовь на съемкахАнатолий получил одну из главных ролей в сериале «Маргоша», что принесло ему не только успех, но и новую любовь. Он влюбился в свою коллегу по сериалу, актрису Янину Колесниченко.
«Я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — признавался актер.
Сначала актеры скрывали свои отношения, но вскоре их стали замечать вместе на светских мероприятиях, и Янина начала представляться как жена Анатолия.
Несмотря на то, что у пары есть дочь Арина, появившаяся на свет осенью 2011 года, они не спешат оформлять свои отношения официально. Анатолий считает, что им не нужно ничего доказывать в ЗАГСе, главное — это их любовь и взаимопонимание.