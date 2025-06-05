05 июня 2025, 17:20

Анатолий Кот (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анатолий Кот часто воспринимается как «злодей» российского кино, но за этим образом скрывается талантливый и харизматичный актер, способный играть разнообразные роли. Те, кто общался с ним лично, отмечают его очарование и дружелюбие. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Учеба и театральный уклон Первые шаги к самостоятельности Работа в театрах трех государств Кино Отрицательные персонажи Фиктивный брак с Юлией Высоцкой Роман с Кристиной Орбакайте Настоящая семья: встреча с Еленой Любовь на съемках

Ранние годы и семья

Учеба и театральный уклон

Фото: iStock/AngelaMacario



Первые шаги к самостоятельности

Работа в театрах трех государств

Кино

Фото: iStock/LeMusique



Отрицательные персонажи

«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказывал Кот.

Фиктивный брак с Юлией Высоцкой

Фото: iStock/Patrick Schumacher



Роман с Кристиной Орбакайте

Настоящая семья: встреча с Еленой

Любовь на съемках

«Я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — признавался актер.