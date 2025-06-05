Самая красивая пара из «Что? Где? Когда?» объявила о разводе после 14 лет брака

Игроки «Что? Где? Когда?» Филиппов и Повышева объявили о разводе
Фото: iStock/Rawf8

Одна из самых красивых пар клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе. Алёна Повышева и Юрий Филиппов уже давно не живут вместе, однако документы о расторжении брака оформили только сейчас.



Соответствующий пост Повышева представила ​в своём личном блоге. Она показала печать из ЗАГСа о расторжении ​брака.

Развод прошёл без скандалов. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Повышева даже приезжает на игры Филиппова в Москву, несмотря на то, что живёт в Петербурге.

Алёна Повышева (Фото: Instagram* @bigkenga)
Брак пары продлился 14 лет, однако последние два года они уже жили раздельно. Алёна и Юрий воспитывают дочь Юну.

Юрий Филиппов (Фото: Instagram* @philippov)
Напомним, что Повышева и Филиппов познакомились во время программы «Брэйн ринг», после чего вместе стали играть в «Что? Где? Когда?». В 2011 году пара поженилась, а в 2019 у них родилась дочь.

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Анастасия Чинкова

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