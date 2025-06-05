Самая красивая пара из «Что? Где? Когда?» объявила о разводе после 14 лет брака

05 июня 2025, 15:33

Игроки «Что? Где? Когда?» Филиппов и Повышева объявили о разводе

Фото: iStock/Rawf8

Одна из самых красивых пар клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе. Алёна Повышева и Юрий Филиппов уже давно не живут вместе, однако документы о расторжении брака оформили только сейчас.