Самая красивая пара из «Что? Где? Когда?» объявила о разводе после 14 лет брака
Одна из самых красивых пар клуба «Что? Где? Когда?» объявила о разводе. Алёна Повышева и Юрий Филиппов уже давно не живут вместе, однако документы о расторжении брака оформили только сейчас.
Соответствующий пост Повышева представила в своём личном блоге. Она показала печать из ЗАГСа о расторжении брака.
Развод прошёл без скандалов. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Повышева даже приезжает на игры Филиппова в Москву, несмотря на то, что живёт в Петербурге.
Брак пары продлился 14 лет, однако последние два года они уже жили раздельно. Алёна и Юрий воспитывают дочь Юну.
Напомним, что Повышева и Филиппов познакомились во время программы «Брэйн ринг», после чего вместе стали играть в «Что? Где? Когда?». В 2011 году пара поженилась, а в 2019 у них родилась дочь.
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